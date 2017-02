Nach Oscar-Nacht: Amazon Prime zeigt "Toni Erdmann"

© SWR

Bei den Oscars ging "Toni Erdmann" in der Nacht als bester fremdsprachiger Film ins Rennen. Den begehrten Preis gab's für die deutsche Produktion am Ende allerdings nicht. Dennoch will Amazon nun auf der Erdmann-Welle mitschwimmen.

Für eine Auszeichnung mit dem Oscar hat es in der Nacht zum Montag zwar nicht gereicht, doch international hat der deutsche Film "Toni Erdmann" in den vergangenen Wochen und Monaten für einiges Aufsehen gesorgt. Davon will nun auch Amazon Prime Video profitieren: Der Streamingdienst hat angekündigt, das komödiantische Familiendrama direkt nach der Oscar-Verleihung seinen Kunden als zum Abruf bereitstellen zu wollen - ohne Zweifel ein geschickter Marketing-Schachzug.

Hauptdarsteller Peter Simonischek spielt die Hauptrolle des Toni Erdmann – und der ist Winfried, ein 65-jähriger Musiklehrer mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen. Seine Tochter Ines (Sandra Hüller, "Über uns das All") ist eine Karrierefrau, die um die Welt reist, um Firmen zu optimieren. Vater und Tochter könnten nicht unterschiedlicher sein. Als Winfried seine Tochter spontan in Bukarest besucht, kommt es zum Eklat zwischen den beiden. Das ist für Winfried Anlass zu einer radikalen Verwandlung: Mit schiefem Gebiss, schlechtem Anzug und Perücke wird er als Toni Erdmann wilder und mutiger und nimmt kein Blatt vor den Mund. Je härter Vater und Tochter ab sofort aneinander geraten, desto näher kommen sie sich.

"Toni Erdmann" ist eine Produktion der Komplizen Film in Koproduktion mit coop99 Filmproduktion und Missing Link Films, dem SWR, WDR und Arte. Produziert wurde der Film von Janine Jackowski, Maren Ade und Jonas Dornbach. Die ungewöhnliche Produktion kam bei Kritikern im In- und Ausland überwiegend gut an, wie zahlreiche Preise zeigen. So wurde "Toni Erdmann" unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.