Sky in kommenden Monaten mit vielen Oscar-Hits

Zahlreiche in der Nacht ausgezeichnete Oscar-Filme werden in den kommenden Wochen und Monaten bei Sky zu sehen sein, darunter auch "La La Land" und "Moonlight". Geo Television zeigt die prämierte Doku "O.J. – Made in America".

Die Verleihung der 89. Academy Awards wird ohne Frage in die Geschichte eingehen. Aufgrund eines falschen Umschlags wurde zunächst "La La Land" als bester Film geehrt, kurze Zeit später bemerkten die Veranstalter aber die Panne und riefen "Moonlight" zum Sieger aus (DWDL.de berichtete). Wer die beiden Filme noch nicht gesehen hat, bekommt noch in diesem Jahr die Gelegenheit dazu, sie sich im TV anzusehen. Sky wird nämlich beide Streifen zeigen.

Und so wird "Moonlight", der beste Film der Jahres, schon im Juli via Sky Select zu sehen sein. Auf Sky Cinema HD gibt es den Film im Laufe des Jahres, Kinostart ist erst am 9. März. "La La Land" dagegen ist bereits in den Kinos zu sehen und kann daher schon ab Mai via Sky Select abgerufen werden. Und auch die bei der Oscar-Verleihung ausgezeichneten Filme "Manchester by the Sea" (Mai) und "Hacksaw Ridge" (Juni) sind bei Sky Select zu sehen und folgen später im Jahr auch im klassischen TV. "Fences", "Arrival" und "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" zeigt Sky ebenfalls zuerst in Deutschland.

Den Oscar-Sieger in der Kategorie Bester Dokumentarfilm hat allerdings nicht Sky, sondern Geo Television im Programm. Der Sender zeigt die fünfteilige Mini-Serie "O.J. - Made in America" ab dem 19. April mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Die siebeneinhalbstündige Serie erzählt nicht nur das bewegte Leben des ehemaligen Football-Stars O.J. Simpson, der für den Mord an seiner Ex-Frau und einem Bekannten umstrittener Weise frei gesprochen wurde. Die Dokumentation verknüpft außerdem seine Geschichte mit den Rassenkonflikten jener Zeit, mit der Rolle der Medien und den Mechanismen der US-Justiz.