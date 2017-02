Elstners Geburtstagsshow entsteht mit dem ORF

© Screenshot SWR

Die ARD hat die Geburtstagsshow für Frank Elstner bestätigt. Am Wochenende hatte zuerst die "Bild am Sonntag" über ein entsprechendes Format berichtet. Weil man die Show aber nicht alleine realisieren will, holt sich die ARD den ORF mit ins Boot.

Frank Elstner wird im April 75 Jahre alt und die ARD nutzt das für eine große Geburtstagsshow. Am 8. April ist daher im Ersten "Top, die Wette gilt! 75 Jahre Frank Elstner" zu sehen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" hat die ARD nun bestätigt. Beim Sender selbst spricht man von einer "großen Eurovisions-Überraschungsshow". In der Show sollen alte Wegbegleiter Elstners auftreten, Das Erste verspricht zudem internationale Weltstars.

Wie die "Bild am Sonntag" bereits berichtete, wird Kai Pflaume durch die Show führen. Diese wird allerdings nicht nur im deutschen Fernsehen zu sehen sein, sondern auch in Österreich. Wie die ARD nämlich auch ankündigte, ist der ORF bei der Produktion mit an Bord. Zuständige Produktionsfirma ist i&u.

Frank Elstner: "Es war für mich immer eine Ehre und ein großes Vergnügen, mein Publikum zu unterhalten. 'Top, die Wette gilt!' ist der Satz, der mein Leben besonders prägte und mich begleitete. Er soll das Motto sein für einen Abend, an dem ich mein Publikum gemeinsam mit meinen Gästen zum Lachen und Staunen bringen möchte. Ganz besonders freue ich mich, dass mein Freund Kai Pflaume bei dieser für mich sehr persönlichen Sendung die Moderation übernimmt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was an diesem überraschenden Abend so alles passiert."