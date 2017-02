"The Break": Belgische Thrillerserie ab April bei Sky

© obs/Sky Deutschland

Die belgische Thrillerserie "The Break" schafft im April den Sprung nach Deutschland. Sky zeigt die zehn Folgen dann immer mittwochs. Im englischsprachigen Ausland hatte sich Netflix die Übertragungsrechte gesichert.

Serien-Nachschub bei Sky: Ab dem 12. April zeigt Sky Atlantic HD immer mittwochs um 21 Uhr die belgische Thrillerserie "The Break - Jeder kann töten". Parallel zur Ausstrahlung im TV sind die jeweiligen Folgen dann wie immer auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment bei Sky Deutschland, sagt über die Serie: "Vielschichtig und wendungsreich erzählt 'The Break - Jeder kann töten' im Stil von 'True Detective' eine düstere Geschichte über einen rätselhaften Todesfall. Der Zuschauer wird förmlich in ein verzwicktes Labyrinth aus Lügen und Geheimnissen hineingezogen, dem er sich schwer entziehen kann."

In "The Break" geht es um Heiderfeld, eine Kleinstadt in den belgischen Ardennen: Inspector Yoann Peeters (Yoann Blanc), der nach einer beruflichen und einer persönlichen Tragödie gerade erst mit seiner Tochter Camille (Sophie Breyer) in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, kommt nicht zur ersehnten Ruhe. Denn bei seiner Ankunft wird die Leiche des schwarzen Fußballers Driss M'boma aus dem nahegelegenen Fluss Semois gezogen. Der unerfahrenen Polizist Sébastian Drummer (Guillaume Kerbush) bittet Peeters um Hilfe. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus. Doch zum Ärger von Polizeichef Rudy Geeraerts (Jean-Henri Compère) gibt sich Peeters nicht mit naheliegenden Antworten zufrieden und dringt immer tiefer in das undurchdringliche Dickicht aus dunklen Geheimnissen der nur oberflächlich idyllischen Kleinstadt ein.

Die Serie umfasst insgesamt zehn Episoden und feierte im Februar 2016 ihre Premiere beim belgischen Sender La Une. Im August war die Serie auch in Frankreich zu sehen. Für Kanada, die USA und Großbritannien sicherte sich Netflix die Ausstrahlungsrechte. Dort ist "The Break" bereits seit Dezember zu sehen.