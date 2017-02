US-Hit "Empire" geht bei ProSieben nachts weiter

© FOX

Anfang April startet ProSieben mit der Ausstrahlung der zweiten "Empire"-Staffel. Anders als bei den ersten zwölf Folgen wird der neue Durchlauf aber nicht mehr ab 20:15 Uhr zu sehen sein, sondern nachts. Auch der Ausstrahlungstag ändert sich.

"Empire" ist hierzulande bislang kein Erfolg gewesen. Die Serie, die sich während der ersten Staffel in den USA von Folge zu Folge steigern konnte und immer mehr Zuschauer unterhielt, holte in Deutschland zum Auftakt 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein einziges Mal erreichten Cookie, Lucious & Co. zweistellige Werte. Kurzum: Die Serie war aus Quotensicht eine herbe Enttäuschung für ProSieben. Dennoch hat der Sender immer angekündigt, auch die zweite Staffel zeigen zu wollen. Nun steht auch fest, dass es im April weitergehen wird - sehr zuschauerfreundlich ist die Programmierung allerdings nicht.

ProSieben zeigt die insgesamt 18 neuen Folgen der zweiten Staffel ab Dienstag, den 4. April, immer ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen. Wer bis zum Ende der zweiten Folge dranbleibt, muss also bis 1 Uhr nachts wach bleiben. Die erste Staffel der Serie lief zudem noch am Mittwochabend, nun der Wechsel auf den Dienstag, wo zuvor wie gehabt die "Simpsons" und "Circus Halligalli" laufen.

Darüber hinaus hat ProSieben inzwischen auch einen Sendetermin für die Neuauflage der "Völkerball Meisterschaft" bekanntgegeben. Diese steigt am Samstag, den 1. April. Im vergangenen Jahr erreichte ProSieben mit dem Event 1,77 Millionen Zuschauer an einem Samstagabend, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag damals bei 14,9 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Klar, dass der Sender da eine Neuauflage schnell beschlossen hatte.