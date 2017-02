Goldene Kamera: Heck wird fürs Lebenswerk geehrt

© Screenshot ZDF

Dieter Thomas Heck, der mehr als 40 Jahre auf der Show-Bühne stand, bekommt die Goldene Kamera für sein Lebenswerk. Der Moderator habe die deutsche Unterhaltung über Jahrzehnte entscheidend geprägt, hieß es zur Begründung.

Dieter Thomas Heck wird mit der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk geehrt. Der 79-Jährige nimmt den Preis bei der am Samstag live im ZDF übertragenen Gala entgegen. Nach Stationen bei Radio Luxemburg und der Europawelle Saar wurde 1969 das ZDF auf Heck aufmerksam, wo er die legendäre "Hitparade" aus der Taufe hob. Später präsentierte er unter anderem Shows wie "Die Pyramide" und "Melodien für Millionen". Ende 2007 verabschiedete sich der Moderator nach fast 40 Jahren von der Show-Bühne.

"Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten haben die deutsche Unterhaltung über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Dieter Thomas Heck schaffte es mit seinen Sendungen, das Publikum über die Generationen hinweg vor den Bildschirmen und in den Studios zu begeistern", so die Goldene Kamera anlässlich der Auszeichnung mit dem Lebenwerk. "In dieser Rolle hat er sich immer für die deutsche Musik stark gemacht. Vor allem der deutsche Schlager war für Dieter Thomas Heck immer eine Herzensangelegenheit - und ist es heute noch."