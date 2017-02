Sky-Moderator übernimmt den "Tigerenten Club"

© SWR/Alexander Kluge

Auch wenn noch ein paar Ausgaben mit Malte Arkona im Kasten sind, steht nun der neue Moderator des "Tigerenten Clubs" fest. Die Wahl des SWR fiel auf Johannes Zenglein, der aktuell bereits für Sport Sport News HD vor der Kamera steht.

Nach dem angekündigten Abschied des langjährigen Moderators Malte Arkona hat der SWR einen neuen Mann für den "Tigerenten Club" gefunden. Künftig wird Johannes Zenglein an der Seite von Muschda Sherzada in der Kindersendung zu sehen sein, die vom Ersten und dem Kika ausgestrahlt wird. Seinen ersten Einsatz hat der 30-Jährige am 19. März. Seit 2014 arbeitet der Unterfranke für Sky Sport News HD, zudem stand er zuletzt vertretungsweise für das kabel-eins-Magazin "Abenteuer Leben täglich" vor der Kamera.

"Mit seiner professionellen, sympathischen und lockeren Präsentation passt Johannes Zenglein perfekt in das erfolgreiche Format des 'Tigerenten Club'. An der Seite von Muschda Sherzada sorgt er für Action, Spaß und spannende Spiele in der beliebten Kindershow", sagte Stefanie von Ehrenstein, Leiterin des SWR-Kinder- und Familienprogramms. Johannes Zenglein: "Der 'Tigerenten Club' ist für mich die perfekte Show für Kids. Wir haben Zeit rumzublödeln und trotzdem sind unsere Themen spannend und relevant. Ich freue mich auf diese Mischung."

Bis Juli sollen im Wechsel auch weiterhin Sendungen mit Malte Arkona zu sehen sein, der zum Jahresende 2016 nach insgesamt neun Jahren die Moderation des "Tigerenten Clubs" abgegeben hat, aber offensichtlich noch einigen Nachschub aufgezeichnet hat.