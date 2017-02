Fox setzt "Outcast" im April mit neuen Folgen fort

© FOX Networks Group Germany GmbH

Im April geht die Dramaserie "Outcast" von "Walking Dead"-Schöpfer Robert Kirkman auch hierzulande in die zweite Staffel. Der Pay-TV-Sender Fox zeigt die zehn neuen Folgen in wöchentlicher Dosis als deutsche TV-Premiere.

Fox hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel von "Outcast" gefunden: Der Pay-TV-Sender wird die neuen Folgen ab dem 10. April jeweils montags um 21:00 Uhr als deutsche TV-Premiere ins Programm nehmen. Die Zuschauer haben dann wie gehabt die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung und dem englischen Original. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden außerdem bei Sky zum Abruf bereit. Die Dramaserie mit Patrick Fugit und Philip Glenister in den Hauptrollen basiert auf den gleichnamigen Comics des "Walking Dead"-Schöpfers Robert Kirkman.

"Die Geschichte von ‘Outcast’ – obwohl auf den ersten Blick rein übernatürlich – erzählt, wie Menschen in Extremsituationen handeln. Sie sind dabei stets darauf bedacht, diejenigen zu schützen, die sie lieben, Das ist ein Thema, mit dem sich jeder auf der ganzen Welt identifizieren kann"; sagt Kirkman. In der zweiten Staffel geht die Suche nach den Hintergründen der mysteriösen Ereignisse und deren Verbindung zu Kyle Barnes weiter. Nachdem die dämonischen Attacken immer häufiger und heftiger werden, wird es für Kyle immer schwerer, die Menschen in seinem persönlichen Umfeld zu beschützen.