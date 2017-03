"Enie backt" künftig wieder später am Nachmittag

© sixx/Marc Rehbeck

"Enie backt" nun schon seit 2012 regelmäßig bei Sixx. Die Sendung wechselte am Samstagnachmittag schon häufiger ihre Sendezeiten. Wenn ab April neue Folgen zu sehen sein werden, dann laufen diese wieder etwas später als zuletzt.

Am 8. April meldet sich die dienstälteste Eigenproduktion von Sixx im Programm zurück: Dann gibt's neue Folgen von "Sweet & Easy - Enie backt". Die Sendung bleibt weiterhin am Samstagnachmittag beheimatet, künftig aber zu späterer Stunde als zuletzt. Die neuen Folgen werden immer ab 16:55 Uhr zu sehen sein, direkt davor läuft um 16:25 Uhr bereits eine alte Folge.

Am Konzept ändert sich in den neuen Folgen nichts: Es geht wieder um leckere Kuchen, Torten oder Snacks für zwischendurch, die sich mit einfachen Rezepten zuhause nachmachen lassen. In der ersten Folge wird mit einer Dreiecksform beispielsweise ein kunterbunter Vier-Viertel-Kuchen gebacken.