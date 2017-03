Discovery holt Verstärkung aus Paris und von Sport1

© Discovery/Fabian Helmich/Nadine Rupp

Gernot Bauer wechselt aus der Pariser Sendezentrale von Eurosport nach München und verantwortet künftig alle lokalen Sportproduktionen von Discovery in Deutschland. Für die Bundesliga holt man sich den bisherigen "Doppelpass"-Chef von Sport1

Im Zuge der Investitionen, die Discovery in den letzten Monaten in TV-Rechte für Eurosport getätigt hat, verstärkt man sich nun auch weiter personell. Mit Beginn des neuen Monats wechselt Gernot Bauer aus der Pariser Sendezentrale von Eurosport zu Discovery Networks Deutschland nach München und wird als Head of Sports Production künftig alle lokalen Sportproduktionen von Discovery verantworten. Bauer fungierte bei Eurosport zuletzt seit 2015 als Director Global Olympic Sport Production, war aber auch schon von 1999 bis 2011 in verschiedenen Positionen für das Unternehmen tätig.

Verstärkt wird sein Team von Lars Robel, der die neu geschaffene Funktion des Project Manager Bundesliga übernimmt. Discovery hat bekanntlich ab der kommenden Saison erstmals die exklusiven Live-Rechte u.a. an den Freitags-, einigen Sonntagmittags und den neuen Montagsspielen der 1. Bundesliga erworben, dazu wird man auch die Relegationsspiele exklusiv übertragen. Robel verantwortet sämtliche Belange, die mit diesen Bundesliga-Übertragungen zu tun haben. Er kommt von Sport1, wo er unter anderem den "Doppelpass" verantwortete. Zuvor war er schon für Sat.1 und Liga Total im Einsatz.

Neben Robel berichten künftig auch jochen Gundel als Project Manager Olympics, Ingolf Cartsburg als Commentary Manager und Frederic Jouon als Producer Eurosport an Gernot Bauer. Die sportstrategische Ausrichtung wird weiterhin von Werner Starz, Director Product Development, verantwortet. Neben der Positionierung der Eurosport-Plattformen im deutschsprachigen Raum ist er federführend für die Bereiche Programmentwicklung, Sportrechte und Talentstrategie im Einsatz.

Discovery-Networks-Deutschland-Geschäftsführerin Susanne Aigner-Drews: "Mit den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang und dem Start der neuen Bundesligasaison stehen uns in der kommenden Zeit zwei neue Premium-Sportrechte ins Haus. Um den Herausforderungen bestens gewappnet zu sein, haben wir in den vergangenen Monaten intensiv an unserer Struktur im Bereich Sport gearbeitet. Ich freue mich, mit Gernot Bauer und Lars Robel zwei absolute Top-Experten auf diesem Gebiet in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass beide mit ihren Fähigkeiten und Know-How die hervorragende Sportberichterstattung auf unseren Plattformen fortführen und weiter optimieren werden."