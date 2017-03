Holger Rettler verlässt Endemol Shine Germany

© Endemol Shine

Im Management-Team von Endemol Shine Germany gibt es eine Veränderung, wie die Produktionsfirma am Dienstagnachmittag mitteilt: Holger Rettler, Director der Unit Show & Factual, wird das Unternehmen in freundschaftlichem Einvernehmen verlassen.

Es ist ein Abschied nach Fusion und Übergangsphase. Rettler hatte die Zusammenlegung von Endemol Deutschland und Shine Germany im Jahr 2015 begleitet und verantwortete seitdem für das fusionierte Endemol Shine Germany die Unit Show & Factual mit Formaten wie „Wer wird Millionär“, „Deutschlands Superhirn“, „The Island“, „MasterChef“ oder „Zahltag - Ein Koffer voller Chance“. Zuvor war er stellvertretender Geschäftsführer von Shine Germany. Wer seine Rolle bei Endemol Shine Germany übernehmen soll, ist noch nicht bekannt.

„Ich bedanke mich bei Holger Rettler sehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedauere, dass sich unsere Wege trennen. Holger hat maßgeblich zu der erfolgreichen Fusion von Endemol und Shine beigetragen und als Top-Produzent, die Adaption internationaler Formate wie MasterChef, The Island oder Big Benefit Handout (Zahltag - Ein Koffer voller Chancen) verantwortet. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Marcus Wolter, CEO Endemol Shine Germany.



Wohin es Holger Rettler zieht, ist noch unklar. „Nach 8 Jahren bei Shine und Endemol Shine Germany fühlt es sich richtig an, dass ich mich noch einmal neuen Herausforderungen stelle“, sagt er. „Mein besonderer Dank geht an Marcus Wolter und an das gesamte Team von Endemol Shine Germany. Zusammen haben wir die Fusion der beiden Unternehmen erfolgreich absolviert. Ich wünsche Marcus und allen Kollegen bei Endemol Shine weiterhin den größtmöglichen Erfolg.“