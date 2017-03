RTL trennt sich auch sonntags von seinen Gameshows

© RTLplus

Das Experiment, das "Familienduell" und "Ruck Zuck" sonntags im Mittagsprogramm zu zeigen, ist schon wieder beendet. Wegen schwacher Quoten trennt sich RTL ab sofort vom Überbleibsel seiner Gameshow-Schiene am Wochenende.

RTL wird mit seinen Gameshows am Wochenende einfach nicht glücklich. Nachdem der Sender gerade erst seine Show-Schiene zusammengekürzt und vom Samstag auf den Sonntag geschoben hat, ist nun auch dort schon wieder Schluss. Bereits ab dem kommenden Wochenende fliegen sowohl das "Familienduell" als auch "Ruck Zuck" aus dem Programm.

Anstelle beider Formate zeigt RTL sonntags ab etwa 11:00 Uhr vorerst zwei Folgen der Scripted Reality "Anwälte und Detektive". Aus Quotensicht ist der Schritt verständlich, hatten die Marktanteile beider Gameshows doch zuletzt bei Werten um sechs Prozent in der Zielgruppe gelegen. Allerdings ist es wohl nicht ausgeschlossen, dass RTL ein drittes Mal sein Glück versuchen wird - dann auf einem Sendeplatz im werktäglichen Vormittagsprogramm.

Wer die Gameshows sehen möchte, muss unterdessen derzeit mit RTLplus Vorlieb nehmen. Der neue Free-TV-Sender zeigt aktuell am Vorabend neue Folgen von "Familienduell" und "Glücksrad" und hat gerade erst für April auch die jeweils zweite Staffel von "Jeopardy!" und "Ruck Zuck" in Aussicht gestellt. Wiederholungen der Formate sind zudem vormittags und am späten Abend im Programm.