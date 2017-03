Trevor Noah: "Wir müssen viel sorgfältiger sein"

© Comedy Central/Peter Yang

"Daily Show"-Moderator Trevor Noah gilt als scharfer Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Das hilft dem Komiker nun - auch mit Blick auf die Quoten. Doch Trumps Wahl zwinge ihn, sorgfältiger zu arbeiten, sagt er nun in einem Interview.

Trevor Noah, seit zwei Jahren Moderator der "Daily Show" beim amerikanischen Fernsehsender Comedy Central, fühlt sich durch seine Kritik an US-Präsident inzwischen ernster genommen. "Das hat natürlich eine gewisse Ironie. Heutzutage sind ernst zu nehmende Leute Komiker, und Komiker werden ernst genommen", sagt der Komiker in einem Interview mit der "Zeit". "Wir dachten, Trump sei ein Witz, und nun ist er Präsident, und die Witzereißer müssen seriös werden."

Trump sei gut für die Quoten, "auch unsere", so Noah. "Leute gucken sich die Show an, weil sie hoffen, dass wir zusammen Antworten finden. Das ist gut, aber es zwingt uns, viel sorgfältiger zu sein." Der Moderator hält es sogar nicht für ausgeschlossen, dass der Präsident seine "Daily Show" verbieten lässt. "Das wäre nicht völlig ausgeschlossen. Wenn Trump dürfte, wie er wollte, würde er erst die Medien zum Schweigen bringen und danach die Komödianten. Amerika hat zwar eine sehr starke Verfassung, die die Meinungsfreiheit schützt, aber mich würde es trotzdem nicht völlig überraschen, wenn Trump das versuchen würde."

Dass er seine Wurzeln in Südafrika hat und dadurch einen Blick von außen besitzt, sieht Trevor Noah indes als Hilfe. "Ich sah in Trump sofort einen Anführer, der sich an das Schlechteste in den Menschen wandte, Angst, Furcht, Hass. Und ich habe in Afrika gesehen, wie erfolgreich das sein kann", betont Noah im "Zeit"-Interview. "Andere Late-Night-Komiker dachten: Der schafft es eh nicht. Das machte es einfacher für sie, über ihn zu lachen. Ich mache Witze über ihn, weil es mein Job ist. Aber ich habe immer gewarnt: Vergesst nicht, er könnte auch gewinnen. Seid vorsichtig!"