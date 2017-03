"Super.Markt": RBB startet neues Verbraucherformat

© rbb/Gundula Krause

Ab Mai ist beim RBB das neue Verbraucherformat "Super.Markt" zu sehen. Die Sendung will dann immer montags zur besten Sendezeit Zuschauern über aktuelle Ratgeber- und Wirtschaftsthemen informieren, gleichzeitig aber auch unterhaltsam sein.

Weil der RBB in den vergangenen Jahren zum deutlichen Schlusslicht aller Dritten Sender geworden ist, hat Intendantin Patricia Schlesinger dem Sender eine Radikalkur verpasst. Nach und nach soll diese auch im Programm zu sehen sein. Zu einer bereits angekündigten Programmreform gehört auch das neue Verbrauchermagazin "Super.Markt - Neues für Verbraucher", das ab dem 8. Mai immer montags zwischen 20:15 und 21 Uhr die Zuschauer in Berlin und Brandenburg informieren soll. Bereits im September hatte der RBB angekündigt, dass die bisherige Sendung "was!" in dem neuen Format aufgehen soll (DWDL.de berichtete).

"Super.Markt" soll wöchentlich über aktuelle Ratgeber- und Wirtschaftsthemen aus der Region informieren und dabei auch etwas unterhaltsam daherkommen. Ein Online-Angebot, in dem alle Ratgeberthemen gebündelt werden, begleitet die Sendung. Moderiert wird das neue Format von Janna Falkenstein, die bereits seit 2012 in der "zibb"-Redaktion arbeitet und als Reporterin für das Vorabendmagazin berichtet. Seit dem vergangenen September gehörte sie zudem zum Moderationsteam von "rbb UM4" - die Sendung ist seit Anfang des Jahres allerdings Geschichte.