13th Street sichert sich Hugh-Laurie-Serie "Chance"

NBC Universal International Networks hat sich für seinen Pay-TV-Sender 13th Street die Erstausstrahlungsrechte für die Psychothriller-Serie "Chance" mit Hugh Laurie gesichert. In den USA lief sie im Herbst beim VoD-Angebot Hulu.

Der vor allem für seine Rolle als "Dr. House" bekannte Hugh Laurie stand im vergangenen jahr nicht nur für die Miniserie "The Night Manager" vor der Kamera, sondern auch für die Psychothriller-Serie "Chance", die im letzten Herbst beim US-VoD-Angebot Hulu ihre Premiere feierte. Nun steht diese Serie auch vor dem Sprung nach Deutschland: 13th Street wird die erste, zehn Folgen umfassende Staffel in diesem Frühjahr zeigen - einen genauen Termin nannte der Sender noch nicht. Fortsetzung ist übrigens garantiert: Hulu hat von vornherein direkt zwei Staffeln in Auftrag gegeben, die voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheint.

Hugh Laurie spielt in der auf dem gleichnamigen Roman von Kem Nunn basierenden Serie den forensischen Neuropsychologen Eldon Chance, der gegen seinen Willen in ein gefährliches Netz aus falschen Identitäten, Polizeikorruption und psychischen Störungen hineingezogen wird. Jaclyn Blackstone (Gretchen Mol) leidet vermutlich an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Durch eine voreilige Diagnose gerät Chance ins Visier ihres gewalttätigen Ehemannes, der zugleich einer der skrupellosesten Polizisten San Franciscos ist.