MDR bündelt Comedy-Inhalte auf neuem Portal

Weil der MDR ja für seine vielen Comedy-Sendungen bekannt ist, bündelt der Sender sämtliche Humor-Inhalte ab sofort auf einem neuen Online-Portal. Das trägt den Namen "Spasszone", einen Youtube- und Facebook-Auftritt gibt es auch.

Der MDR bündelt sämtliche Comedy-Inhalten aus seinen TV-Formaten ab sofort auf einem neuen Online-Portal. Egal ob "Comedy mit Karsten", "Zärtlichkeiten im Bus", "Olaf macht Mut" oder Inhalte der 3. Dresdner Humorfestspiele: Sämtliche Sendungen und Comedy-Clips werden auf www.spasszone.de online gestellt. Ganz aktuell ist das Event "HumorZone", das vom 8. bis 12. März in verschiedenen Dresdner Spielstätten stattfindet. Hinzu kommen ein eigener Youtube-Channel sowie eine Facebook-Seite für das Portal.

Der Name "Spasszone" erinnert ein wenig an das bereits bestehende Portal "MySpass", wo Formate wie "PussyTerror TV", "Luke! Die Woche und ich" und "Ladykracher" zu sehen sind. Dass der Name aber auch nicht sonderlich kreativ daherkommt, weiß man auch beim MDR und hat entsprechende Videos zum Start produziert. Darin machen sich die Protagonisten über den Namen lustig und sagen, wieso sie ihn schlecht finden. Am Ende heißt es in einem Clip: "Über 97.000 Deutsche heißen Fischer. WIR immerhin nicht."