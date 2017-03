"Harry Potter"-Star kommt mit "Snatch" zu AXN

© Screenshot YouTube

Vor 17 Jahren ist "Snatch - Schweine und Diamanten" in die Kinos gekommen. Nun wurde von AXN bekanntgegeben, dass man die Serienadaption mit Rupert Grint noch in diesem Frühjahr zeigen wird. Im Mai soll es losgehen.

Anfang des Jahres gab das Sony Network Crackle bekannt, dass die Serienadaption zu "Snatch" ab dem 16. März zum Streaming zur Verfügung steht. Nun kündigt der Sony Entertainment Sender AXN an, dass die Produktion mit Rupert Grint ("Harry Potter"), Ed Westwick ("Gossip Girl") und Co. auch im linearen Programm zu sehen sein wird. Die Aufarbeitung des Kultfilms von Guy Ritchie startet am 23. Mai um 21:50 Uhr mit einer Doppelfolge, ehe sie sich jeden Dienstag mit einer neuen Folge fortsetzt. Im Anschluss an die Fernsehausstrahlung wird die Serie auch in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia, sowie in der TV-Mediathek Entertain hochgeladen.

"Snatch" soll aber nicht gleich "Snatch" sein, sondern eine gänzlich neue Geschichte erzählen: Eine Gruppe junger Gangster und Betrüger, angeführt von Rupert Grint, stolpert über einen Truck, der gestohlene Goldbarren bunkert. Durch einige Missgeschicke landen sie plötzlich in der knallharten Welt des organisierten Verbrechens. Ob Mafiosi, abtrünnige Cops, Boxer oder Profikiller - plötzlich scheint die ganze Londoner Unterwelt es auf die Nachwuchsgauner abgesehen zu haben.

"AXN ist stolz darauf, dem deutschsprachigen Publikum 'Snatch' als exklusive Premiere zu präsentieren", sagt Carsten Fink, Vice President German-speaking Europe von Sony Pictures Television Networks. "Damit fügen wir ein weiteres Top 2017 Serien-Highlight zu unserem bestehenden Line-Up einzigartiger und herausragender Pay-TV-Serien wie 'Power' und 'Kingdom' hinzu. Crackle, Teil des weltweiten Sony Pictures Television Networks, hat sich einen hervorragenden Ruf als Produzent von innovativen Eigenproduktionen aufgebaut und 'Snatch' passt perfekt zur Zielgruppe von AXN."

Ebenfalls zum Hauptcast gehören Dougray Scott ("Fear The Walking Dead") als Vic Hill, Lucien Laviscount ("Scream Queens") als Billy Ayers und Luke Pasqualino ("Die Musketiere") als Albert Hill. Geschrieben und umgesetzt wurde die Serienadaption von Alex De Rakoff, der seinen Dreh hauptsächlich in Manchester umgesetzt hat. "Snatch" ist die erste Serie, in der er als Showrunner fungiert.