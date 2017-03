Amazon stellt fünf neue Pilotfolgen zum Abruf bereit

© Amazon

Ab Mitte März können die Nutzer von Amazon Prime Video fünf neue Pilotfolgen sehen und diese bewerten. Sie entscheiden damit auch, welcher der Piloten zur Serie wird. Die Bandbreite der angebotenen Stoffe ist dabei sehr breit.

Was wird die nächste Amazon Original Serie? Das können die Nutzer von Amazon Prime Video ab dem 17. März ein wenig beeinflussen, ab diesem Tag stehen ihnen nämlich fünf neue Pilotfolgen zum Abruf zur Verfügung. Die Kunden aus Deutschland, Österreich, USA, Großbritannien und Japan können die Piloten dann bewerten und Feedback geben: Was hat ihnen gefallen? Und was nicht so sehr? Dadurch will Amazon die Folge finden, die den Usern am besten gefällt und diese dann auch in Serie schicken.

"Die Pilots sind für uns weiterhin der beste Weg, Risiken einzugehen, einzigartige Stimmen zu finden und die Kunstform des Fernsehens weiter zu entwickeln", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama & VR bei Amazon Studios. "Wir sind gespannt auf die neuen Welten, Charaktere und Filmemacher und freuen uns auf eine weitere Amazon Pilot Season mit großartigem Kunden-Feedback."

Die Bandbreite der Inhalte und der Darsteller ist sehr breit, auch einige bekannte Schauspieler sind in den Pilotfolgen zu sehen. So gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Rachel Brosnahan (House of Cards), Tony Shalhoub (Monk), Richard Madden (Game of Thrones), Anil Kapoor (Slumdog Millionär, 24), Marin Hinkle (Two and a Half Men) und Shea Whigham (Boardwalk Empire).

Darum geht es in den halbstündigen Pilotfolgen:

The Legend of Master Legend

The Legend of Master Legend ist eine schwarze Komödie über das Leben von Frank Lafount alias Master Legend – ein selbsternannter Superheld, dessen Mission es ist, die Einwohner von Las Vegas vor bösen Menschen zu schützen. Master Legend versucht dabei die Forderungen der Gerechtigkeit mit den noch komplizierteren Ansprüchen seiner wirklichen Familie, die ihn so gar nicht als Held sieht, unter einen Hut zu bekommen. John Hawkes (Winter’s Bone), Dawnn Lewis (Major Crimes), Shea Whigham (Boardwalk Empire) sowie Newcomer Anjelika Washington übernehmen die Hauptrollen.

Budding Prospects

Im Jahr 1983 verlassen drei unglückliche Stadtjungen ihre Komfortzone in San Francisco, um in einer Gegenkultur in Mendacino Marihuana anzubauen. Ihre Erwartungen an ihr Erlebnis in der Natur und das Abenteuer in einer wunderschönen, rustikalen Umgebung stoßen bei ihrer Ankunft im "The Summer Camp" mit der harten Realität zusammen: Sie finden sich in einem miserablen, heruntergekommenen Shanty im Nirgendwo wieder. Hier werden sie von Ratten, Schlangen, Moskitos, harschen, unwirtlichen Wachstumsbedingungen, neugierigen Nachbarn, gefährlichen Einheimischen und bedrohlichen Strafverfolgungen heimgesucht. In Budding Prospects sind Adam Rose (Veronica Mars), Joel David Moore (Bones), Will Sasso (MADtv) und Brett Gelman (Fleabag) zu sehen.

The New V.I.P.'s

The New V.I.P.'s ist die erste animierte Comedy-Serie für Erwachsene von Amazon. Sie handelt von einer Gruppe von Angestellten, die die Kontrolle über ein großes Unternehmen ergreifen, nachdem sie versehentlich ihren Chef ermordet haben. Der Pilot versammelt Darsteller wie Matt Braunger (Agent Carter), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Missi Pyle (Gone Girl) und Jonathan Adams (Last Man Standing).

Darum geht es in den einstündigen Pilotfolgen:

The Marvelous Mrs. Maisel

Es ist das Jahr 1958 in Manhattan: Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan, House of Cards) hat alles, was sie jemals wollte – den perfekten Mann, zwei Kinder und ein elegantes Appartment in der Upper West Side. Aber ihr vollkommenes Leben nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung: Midge entdeckt ein bisher unbekanntes Talent, das ihr Leben für immer verändert. Sie schlägt einen Weg ein, der sie von ihrem bequemen Leben auf dem Riverside Drive weg in die Basket Houses und Nachtclubs von Greenwich Village führt. Sie stürzt sich in die Welt der Stand-up-Comedy und landet letztendlich auf der Couch von Showmaster Johnny Carson. The Marvelous Mrs. Maisel vereint Darsteller wie Michael Zegen (Boardwalk Empire) als Midges Ehemann, Alex Borstein (Family Guy) als Susie Myerson, Golden Globe-Gewinner und dreifacher Emmy-Gewinner Tony Shalhoub (Monk) als Midges Vater Abe Weinberg und Marin Hinkle (Two and a Half Men) als Midges Mutter Rose Weinberg.

Oasis

Basierend auf dem Kult-Roman The Book of Strange New Things von Michel Faber handelt Oasis von einem Priester (Richard Madden, Game of Thrones), der ins Weltall geschickt wird, um bei der Gründung einer neuen Kolonie zu helfen. Was er dabei letztendlich entdeckt, stellt nicht nur seinen Glauben infrage – sondern das Leben, wie wir es kennen. Der Pilot versammelt Darsteller wie den weltbekannten indischen Schauspieler und Produzenten Anil Kapoor (Slumdog Millionär, 24) als Vikram Danesh, der gebieterische Anführer der Basis auf dem Planeten Oasis, Michael Shaw (Limitless) als B.G., Antje Traue (Man of Steel) als Grainger, Mark Addy (Game of Thrones) als Halloran, Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Alpha House) als Sy, Maureen Sebastian (American Gothic) als Alicia Ruiz, Michael Schaffer (Coach Sinclair) als Phelps und Zawe Ashton (Nocturnal Animals) als Severin.