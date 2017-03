Neue Brosnan-Serie startet an Ostern bei TNT Serie

© Turner

Nach 30 Jahren will Pierce Brosnan ab April noch einmal die Serien-Welt erobern. Seine deutschen Fans müssen sich nicht allzu lange gedulden, denn schon an Ostern wird TNT Serie die ersten Folgen von "The Son" ins Programm nehmen.

Anfang April feiert die neue historische Dramaserie "The Son" mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle beim amerikanischen Fernsehsender AMC Premiere. Nur wenig später wird die Produktion auch hierzulande zu sehen sein: Der Pay-TV-Sender TNT Serie hat sich die Rechte an "The Son" gesichert und beginnt an Karfreitag - also am 14. April - mit der Ausstrahlung.

Zum Auftakt strahlt TNT Serie auf dem Sendeplatz um 21:00 Uhr gleich zwei Folgen aus, die im Anschluss an "Burn Notice" gezeigt werden. Pierce Brosnan verkörpert Eli McCullough, der als gutmütiger Jugendlicher mitansehen muss, wie seine Familie von Indianern misshandelt und getötet wird. Jahre später schreckt er als skrupelloses Oberhaupt einer texanischen Farmerdynastie auch nicht vor Mord zurück um seine Position zu halten. Doch dieses bedingungslose Streben nach Macht hat weitreichende Konsequenzen für seine Familie.

"The Son" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philipp Meyer, der auch dem Kreis der Produzenten angehört. Für den ehemaligen "James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan ist es die erste Hauptrolle in einer Serie, seit er vor 30 Jahren in "Remington Steele" zu sehen war. Die erste Staffel von "The Son" umfasst übrigens zehn Folgen.