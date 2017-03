Erster "DSDS"-Sieger tritt bei "Schlag den Star" an

© ProSieben/Willi Weber/Stage Entertainment

Am 11. März bittet ProSieben wieder zwei Promis zum Duell in "Schlag den Star" und konnte dafür einen gewinnen, den man schon einige Zeit nicht mehr im Fernsehen gesehen hat: Alexander Klaws, Gewinner der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", der danach eine Musical-Karriere hinlegte, wird sich in den bis zu 15 Spielrunden der Live-Show messen.

Er trifft auf einen Veteranen des Formats: Joey Kelly. Für Joey Kelly ist es bereits das dritte Mal, dass er bei "Schlag den Star" antritt - allerdings jeweils in unterschiedlichen Ausprägungen des Formats. 2010 nahm er es mit einem nicht-prominenten Herausforderer auf, 2014 trat er gegen Steffen Henssler an - beide Male ging er als Sieger aus der Sendung hervor. Nun geht es erstmals über die bis zu 15 Runden umfassende Langstrecke in der Live-Version.