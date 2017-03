"Rosenheim-Cops" ermitteln in Spielfilmlänge

© ZDF/Christian A. Rieger

Mit im Schnitt fast fünf Millionen Zuschauern sind die "Rosenheim-Cops" im ZDF am Vorabend erfolgreicher als viele Primetime-Serien. Im nächsten Winter dürfen sich die bayerischen Ermittler daher auch mal um 20:15 Uhr beweisen

Vor einigen Tagen haben die Dreharbeiten für ein 90-minütiges "Winterspecial" der ZDF-Vorabendserie "Rosenheim-Cops" begonnen, das dann in der Primetime zu sehen sein dürfte. Der Film mit dem Arbeitstitel "Tödliche Juwelen" wird nicht nur in Rosenheim und München, sondern auch in St. Johann im Pongau in Österreich gedreht. In den Hauptrollen stehen Dieter Fischer, Joseph Hannesschläger, Igor Jeftić, Karin Thaler, Marisa Burger und Max Müller vor der Kamera, Regie führt Jörg Schneider, das Drehbuch stammt von Julie Fellmann.

Und darum geht's: Im schicken Rosenheimer Hotel "Bergkamm" wird in einer Suite die Leiche eines Juweliers entdeckt, Sven Hansen und Korbinian Hofer nehmen die Ermittlungen auf - und haben haufenwese Verdächtige: Eine verheiratete Frau, die mit dem Toten in enger Beziehung stand, deren Mann, deren Freundin, ein Skilehrer, der nach der Tat mit blauem Auge auftaucht, ein ominöser Hoteltester, die Hoteldirektorin, die sich vom Juwelier bestechen ließ, eine Mitarbeiterin des Juweliers, die auch in kriminelle Machenschaften verstrickt zu sein scheint.

Unterdessen hält sich auch Miriam Stockl, Sekretärin aus dem Polizeirevier, im Hotel Bergkamm auf und lernt dort einen berühmten Geigenvirtuosen kennen, der sich prompt in sie verliebt. Polizeidirektor Achtiger und Marie Hofer wollen den Geiger für ein Konzert in der Musikakademie gewinnen. Nicht nur dabei soll Stockl helfen, auch zur Aufklärung des Falles kann sie maßgeblich beitragen. Die Macher versprechen jedenfalls schonmal eine "überraschende Wendung".

Produziert wird der Film wie auch die Serie von der Bavaria Fernsehproduktion. Produzent ist Alexaner Ollig, verantwortlicher ZDF-Redakteur Christof Königstein. Gedreht wird voraussichtlich noch bis zum 22. März. Einen genauen Sendetermin gibt's noch nicht - da das ZDF aber von einem "Winter-Special" spricht, dürfte zumindest der Ausstrahlungs-Zeitraum klar sein.

Korrektur-Hinweis: Zunächst stand in diesem Artikel, dass es der erste Film der "Rosenheim-Cops" ist. Das stimmt nicht: Auch in den Jahren 2003 und 2005 gab es bereits zwei Filme in Spielfilmlänge, die um 20:15 Uhr zu sehen waren.