Rolf Hellgardt weiter an der Spitze von Riverside

Rolf Hellgardt, der seit 2012 Geschäftsführer von Riverside Entertainment ist, hat seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Das zum Firmenverbund der Studio-Hamburg-Produktion-Gruppe gehörende Unternehmen produziert Formate wie "Das Spiel beginnt", "Quiz-Champion", die Verleihung der "Goldenen Kamera", "Kerners Köche" und für Netflix "Nuhr in Berlin". Hellgardt war zuvor Geschäftsführer der Produktionsfirma White Balance, von 2006 bis 2008 arbeitete er als Programmchef von kabel eins.

"Wir freuen uns, mit Rolf Hellgardt, der zu den erfolgreichsten kreativen Produzenten in Deutschland gehört, auch in den nächsten Jahren als Geschäftsführer zusammen zu arbeiten. Unter seiner Führung hat sich die Riverside Entertainment wachstumsorientiert im Markt positioniert - unternehmerisches Geschick gepaart mit einer hohen sozialen Kompetenz waren der Schlüssel zum Erfolg", so Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Produktion Gruppe. "Ich bin glücklich, dass wir in den letzten Jahren zu einer überaus vertrauensvollen Zusammenarbeit gefunden haben."

Hellgardt selbst sagt: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, auch weiterhin die Geschäfte der Riverside führen zu dürfen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich unsere Programmmarken ausbauen und weiter Entertainment-Ideen im Bewegtbild, sowie Off-Air für Veranstaltungen umsetzen."