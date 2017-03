Schwarzenegger verlässt "Apprentice" schon wieder

© NBC

Als Nachfolger von Donald Trump führte Arnold Schwarzenegger Anfang des Jahres erstmals durch "The Celebrity Apprentice". Nach nur einer Staffel schmeißt Schwarzenegger nun schon wieder hin – und begründet das Aus mit Trumps Beteiligung am Format.

Jahrelang stand Donald Trump für "The Apprentice" und den Promi-Ableger der Show vor der Kamera. Auch wenn Trump sich zunächst auf seinen Wahlkampf konzentrierte und schließlich tatsächlich als Präsident ins Weiße Haus einzog, wollte NBC das Format nicht zu den Akten legen und engagierte Arnold Schwarzenegger als neuen Host. Doch es soll offenbar nur ein kurzes Gastspiel sein: Nach nur einer Staffel zieht sich Schwarzenegger schon wieder von "The Celebrity Apprentice" zurück. Das erklärte der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien gegenüber dem Magazin "Empire".

Gegenüber "Empire" begründete Schwarzenegger seinen Ausstieg und auch die gesunkenen Quoten von "The Celebrity Apprentice" mit Donald Trump. NBC und der Produzent Mark Burnett hätten zwar fantastische Arbeit geleistet, so Schwarzenegger. Doch dass die Zuschauer, wie er sagt beim Lesen von Trumps Namen, abschalteten, damit habe niemand wirklich gerechnet udn entsprechend überrascht sei man gewesen. "Als die Leute herausfanden, dass Trump noch immer als Executive Producer beteiligt ist und noch immer Geld aus der Show erhält, begann die Hälfte der Menschen sie zu boykottieren", ist sich Schwarzenegger sicher.

Schwarzenegger, der sich selbst als Republikaner sieht, sich im Wahlkampf aber klar gegen den republikanischen Kandidaten Trump aussprach, will mit dieser Verbindung zum US-Präsidenten nichts zu tun haben. Selbst wenn er gefragt werde, zu "The Apprentice" zurückzukehren, würde er es ablehnen, meint Schwarzenegger bei "Empire", der daraus verweist, dass Trumps Beteiligung der Show einen faden Beigeschmack beschert. Die Menschen würden weder als Zuschauer, noch als Sponsor oder in jeglicher anderer Art und Weise die Sendung unterstützen wollen. Es sei eine sehr kontroverse Zeit und die Show sei in dieser Spaltung der Gesellschaft gefangen, meint Schwarzenegger.

Trump griff die Macher der Sendung gleich nach den Quoten der ersten Folge öffentlich an und sprach davon, dass Schwarzenegger zerstört worden sei. Sich selbst bezeichnete Trump als "Quotenmaschine". Später legte Trump nach und sagte "Wenn es geht, würde ich gerne für Arnold und seine Einschaltquoten beten". Arnold Schwarzenegger schoss daraufhin mit einem Twitter-Video zurück und schlug süffisant einen Jobwechsel vor: Trump könne doch als Quotenexperte zurück zum Fernsehen kommen und Schwarzenegger im Tausch ins Weiße Haus ziehen, damit die Leute endlich wieder ruhig schlafen können. Wie es mit dem Format nun weitergeht bezeihungsweise ob es überhaupt noch fortgesetzt wird, ist unklar.