"Wiwo"-Vize Stock wechselt erneut die Seiten

Der stellvertretende Chefredakteur der "Wirtschaftswoche", Oliver Stock, wechselt offenbar mal wieder die Seiten. Wie der "PR Report" berichtet, wird Stock Kommunikationsleiter beim Versicherungskonzern Ergo. Zuletzt arbeitete er lange beim "Handelsblatt".

Der Lebenslauf von Oliver Stock wird wieder ein wenig länger: Stock, der 15 Jahre lang beim "Handelsblatt" gearbeitet hat, zuletzt als Vize-Chefredakteur, wechselte Anfang des vergangenen Jahres in die Fintech-Branche, nur um Mitte August zur "Wirtschaftswoche" zu gehen. Doch auch dort hält es ihn offenbar nicht sehr lange, denn wie der "PR Report" nun berichtet, verschlägt es Stock wieder in die Kommunikation.

So soll Stock zum 1. April die PR-Leitung des Versicherungskonzerns Ergo übernehmen. Er folgt dort auf Andreas Lampersbach, der intern aufsteigt und Kommunikations- und Marketingchef bei der Ergo-Mutter, der Munich Re, wird. Vor seiner Zeit als Journalist in der Verlagsgruppe Handelsblatt arbeitete Stock unter anderem als Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Niedersachsen. Für Stock ist es nun schon der dritter Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines knappen Jahres.