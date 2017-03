Das Erste produziert neue Quizshow "So war's!"

© SWR/Stephanie Schweigert

Das Erste testet munter weiter neue Quiz-Formate. Voraussichtlich im Sommer wird "So war's! Das Quiz der Jahrzehnte" seine Premiere feiern. Nach "Sag die Wahrheit" ist es das zweite Quiz-Format für Michael Antwerpes im Ersten.

Das Erste gibt sich in Sachen Quiz weiterhin experimentierfreudig. Nachdem "Rate mal, wie alt ich bin" mit Matthias Opdenhövel zuletzt auf dem Sendeplatz freitgags um 18:50 Uhr wenig überzeugend lief, darf sich nach Ostern nun Michael Antwerpes auf diesem Sendeplatz versuchen. Dann feiert die seit vielen Jahren erfolgreich im SWR Fernsehen ausgestrahlte Show "Sag die Wahrheit" ihre Premiere im Ersten. Und es wird nicht das einzige Quiz-Format von Michael Antwerpes im Ersten bleiben, fürs Sommerprogramm wird eine weitere Sendung produziert.

In "So war's! Das Quiz der Jahrzehnte" stehen TV-Ausschnitte von Ereignissen, die Fernsehgeschichte geschrieben haben - von Politik bis Showbiz - im Mittelpunkt. In jeder Folge treten drei Kandidatenteams an, die diese Fernseh-Highlights aus den 80er, 90er und 2000er Jahren richtig einordnen und erraten müssen. Bis Mitte des Jahres werden zunächst zehn 45-minütige Folgen aufgezeichnet, die dann im Sommer zu sehen sein sollen, wie Das Erste gegenüber DWDL.de bestätigt. Produziert wird "So war's! Das Quiz der Jahrzehnte" von Constantin Entertainment, die Federführung innerhalb der ARD liegt beim Bayerischen Rundfunk.

Korrektur-Hinweis: Das Quiz ist nach Angaben des Ersten anders als hier zunächst berichtet nicht für das Vorabendprogramm gedacht.