Amazon gibt Startsignal für Doku-Serie über Le Mans

© Amazon

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist ein Langstreckenrennen das in Frankreich seit 1923 ausgetragen wird und bei dem Jahr für Jahr Teams wie Porsche, Audi oder Nissan antreten. Amazon lässt das Event in Serienform dokumentieren.

Als "Mount Everest des Motorsports" wird das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bezeichnet, das bereits seit 1923 in Frankreich ausgetragen wird. Amazon hat nun grünes Licht für eine eigene Serie zu diesem Event gegeben, in der ein Filmteam der Produktionsfirma New Black Films aus London mit der Kamera hinter die Kulissen hält. Das Projekt hört auf den Namen "Le Mans: Racing is Everything" und soll noch dieses Jahr global auf Amazon Prime Video zur Verfügung gestellt werden.

"Wir werden zeigen, welcher Druck auf den Teams und den Fahrern während eines Rennens dieser Art lastet. Die einzigartige Serie setzt ihren Fokus auf den Mensch und zeigt in einem 360-Grad-Rundumblick, was es heißt, das zweifellos härteste Rennen im Motorsport zu organisieren, daran teilzunehmen, alles zu geben und es am Ende zu gewinnen", sagt James Erskine von New Black Films. "Es ist ein riesiges Privileg, dieses Event auf die Leinwand zu bringen, zusammen mit einem so starken Team wie Amazon Prime Video. Das ist Autorennen, wie Du es vorher noch nie erlebt hast."

"Der Automobile Club de l'Ouest hat New Black Films sehr gerne unbegrenzten Zugang zu den 24 Stunden von Le Mans gewährt. Wir freuen uns, dass Amazon Prime-Mitglieder das Ergebnis bald sehen können", ergänzt Pierre Fillon, Präsident des ACO. Am Le Mans-Rennen nehmen Teams wie der letztjährige Sieger Porsche, Audi, Nissan, Toyota, Aston Martin und Rebellion teil, um zu klären, wer die leistungsstärkeren Autos besitzt.

In der Mini-Serie zu sehen sein soll unter anderem die australische Formel-1-Legende Mark Webber, der deutsche, dreimalige Le-Mans-Champion André Lotterer, Nico Prost, Sohn der Formel-1-Legende Alain Prost, sowie der Teenager Jann Mardenborough aus England. Der passionierte Gamer gewann mit 19 Jahren ein E-Sport-Rennen und daraufhin einen Platz im Team Nissan. Renn-Fans können sich freuen, dass sich "Le Mans: Racing is Everything" in guten Händen befinden wird: Der Emmy-Nominierte James Erskine ("American Masters") übernimmt das Ruder als Regisseur, während Victoria Gregory ("Senna") neben New Black Films ("The White Room") für die Produktion zuständig ist.