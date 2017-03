Neuer Geschäftsführer bei Odeon Entertainment

© Odeon Entertainment

Wechsel an der Spitze von Odeon Entertainment: Iris Mayerhofer gibt die Geschäftsführung des Unternehmens nach dreieinhalb Jahren ab. Neuer Geschäftsführer ist Martin Schneider, der gleichzeitig auch für das Österreich-Geschäft verantwortlich ist.

Iris Mayerhofer hat die Produktionsfirma Odeon Entertainment verlassen. Die Geschäftsführerin leitete seit August 2013 die Geschicke des Unternehmens, 2012 kam sie als Head of Non-Fiction zu Odeon Film und sollte diesen Bereich ausbauen. Ihr Nachfolger ist allerdings schon gefunden: Martin Schneider leitet fortan die Geschäfte der Odeon Entertainment. Neben dem Deutschland-Geschäft ist Schneider auch verantwortlich für die Odeon Entertainment Productions GmbH mit Sitz in Wien.

Schneider arbeitete seit 1997 in der Produktion der Prisma Entertainment in München und wechselte 2003 nach Österreich. Dort ging er zur Concorde Productions GmbH und wurde Herstellungsleiter. Gemeinsam mit Clemens Bauer als Executive Producer entwickelte und verantwortete er viele Formate für den deutschsprachigen TV-Markt. Ende 2015 kaufte Odeon Entertainment die Concorde und benannte das Unternehmen um. Bauer bleibt nun Schneiders Statthalter in Österreich, in Deutschland übernimmt Sina Bischoff die inhaltliche Leitung.

Martin Schneider sagt zu seinem Aufstieg innerhalb des Konzerns: "Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung und auf eine kreative Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in Deutschland und Österreich. Wir werden neue Wege gehen, aber natürlich vor allem weiterhin ein verlässlicher und innovativer Partner für unsere Kunden sein, der mit viel Herzblut, Kreativität und Einsatz non-fiktionale Formate entwickelt und produziert! Meiner Vorgängerin danke ich für die produktive Zusammenarbeit und wünsche ihr alles Gute für ihren weiteren Berufsweg."