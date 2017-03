n-tv startet im April noch eine neue Talkshow

© n-tv

Populisten sind auf dem Vormarsch und viele Medien wollen verstärkt über Probleme und Ängste von ganz normalen Menschen berichten. So auch n-tv in der neuen Talk-Reihe "Jetzt Knippertz!", die im April startet.

Der Nachrichtensender n-tv ist gerade ein wenig im Talk-Fieber: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Sender das Talk-Format "Klamroths Konter" mit Louis Klamroth in Serie schicken wird (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender bereits den nächsten Talk angekündigt. "Jetzt Knippertz!" geht am 4. April um 23:10 Uhr erstmals auf Sendung, moderiert wird das Format vom Namensgeber Torsten Knippertz.

In der neuen Reihe will Knippertz sich Themen widmen, die ganz normale Menschen beschäftigen. Der Moderator sei dafür in Deutschland unterwegs und lasse die Menschen vor Ort mit ihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen, heißt es von n-tv. In der ersten Folge geht es deshalb um das Thema Sicherheit. Viele Menschen wissen inzwischen nicht mehr, ob sie sich sicher fühlen können: Doch haben die Gefahren wirklich zugenommen? Dieser und weiteren Fragen will Knippertz auf den Grund gehen. Produziert wird "Jetzt Knippertz!" von probono, das auch "Klamroths Konter" verantwortet.

"Das Brexit-Referendum oder die starken Umfragewerte der Populisten in verschiedenen Ländern zeigen, dass die Menschen Sorgen und Nöte haben, die wir ernst nehmen und denen wir gerne Gehör verschaffen wollen", sagt n-tv Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Bei 'Jetzt Knippertz!' geht es daher ausschließlich um Themen, die sehr nah an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen sind."

Knippertz selbst ist schon seit einigen Jahren bei n-tv, seit 2012 moderiert er die "Ratgeber"-Sendungen. Er ist allerdings auch als Schauspieler unterwegs und stand schon für viele Filme vor der Kamera, auch bei einigen Theaterstücken wirkte er mit. Zudem ist Knippertz Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach. Erfahrung in der TV-Moderation sammelte er neben seinen Einsätzen bei n-tv unter anderem bei "DSF Samstag live" und im Sport1-"Fantalk".