"Fernsehgarten on tour": Es geht nach Fuerteventura

Bevor Moderatorin Andrea Kiewel mit dem ZDF-"Fernsehgarten" in die Sommersaison startet, packen sie und ihr Team ihre sieben Sachen, um auf Fuerteventura ein dreiteiliges Frühlings-Special zu drehen. Die Ausstrahlung beginnt im April.

Der ZDF-"Fernsehgarten" begibt sich einmal mehr on tour: Nachdem Moderatorin Andrea Kiewel im vergangenen Dezember im winterlichen Garmisch-Partenkirchen aufs Weihnachtsfest eingestimmt hat, geht es für die Frühlingsausgaben nun auf die kanarische Insel Fuerteventura. In den vergangenen Jahren war man für die Sonderausgaben der Show auf Gran Canaria und Teneriffa. Ab dem 16. April um 12:05 Uhr wird an jedem Sonntag eine der drei Sendungen ausgestrahlt, ehe es in die Sommersaison geht.

Zu Gast sind beim "Fernsehgarten on tour" neben Stephan Staats, der normalerweise Superreiche auf deren luxuriösen Yachten bekocht, Konditor Armin Roßmeier, Pfarrerin Gaby Remus, Style-Expertin Astrid Rudolph, Lou Bega, Marquess, Thomas Anders, Vincent Gross, Fernando Varela, Matthias Steiner und viele andere. In kurzen Einspielern erkundet Sidekick Lutz van der Horst zudem die Insel und möchte originelle Geschichten und Bilder liefern.