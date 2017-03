"Frau Temme" sucht ihr Gück am späten Abend

© ARD/Jens van Zoest

Das Nachholspiel zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund am Dienstag kommender Woche wird schon am Vorabend angepfiffen, zieht sich aber bis ins Abendprogramm. "Frau Temme" verabschiedet sich daher erst spät am Abend

Am Dienstag kommender Woche wird das wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallene DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen den Sportfreunden Lotte und dem BVB nachgeholt. Angepfiffen werden soll die Partie um 18:30 Uhr - damit ist schonmal klar, dass sie nicht pünktlich um 20:15 Uhr zu Ende sein wird, zumal Das Erste natürlich auch noch eine Nachberichterstattung plant - und die kommt gerade recht, um die bislang aus Quotensicht ziemlich glücklose Serie "Frau Temme sucht das Glück" zum Abschied in den späten Abend zu verschieben.

In der kommenden Woche steht bereits das Finale der sechsteiligen ersten Staffel von "Frau Temme sucht das Glück" auf dem Programm. Die mit rund 4,4 Millionen Zuschauern gestartete Serie mutierte inzwischen zu einer ziemlichen Enttäuschung mit zuletzt nur noch zweieinhalb Millionen Zuschauern. Angesichts dessen fiel die Entscheidung wohl nicht allzu schwer, die finale Folge erst um 22:45 Uhr im Anschluss an die "Tagesthemen" einzuplanen.

Sofern es nicht zu einer Verlängerung kommt, soll im Anschluss an die DFB-Pokalübertragung um 20:45 Uhr die "Tagesschau" zu sehen sein, ab 21 Uhr ginge dann erstmal wieder alles seinen gewohnten Gang mit "In aller Freundschaft" und im Anschluss "Report München". Der Film "Ich will dich", der ursprünglich für 22:45 Uhr geplant war, verschiebt sich dann wie das nachfolgende "Nachtmagazin" um 45 Minuten nach hinten.