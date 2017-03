Türkischer MInister kündigt Klage gegen "Bild" an

© Springer

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci, der kürzlich auf Wahlkampftour in Deutschland unterwegs war, wo einige Auftritte von den Behörden untersagt wurden, hat eine Klage gegen "Bild" wegen "schwerer Beleidigung" angekündigt.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci hat via Pressemitteilung seines Hauses eine Klage gegen "Bild" angekündigt, der er "niveaulause Beleidigungen", die gegen die ganze Türkei gerichtet seien, vorwirft. Es handle sich um einen "empörenden Angriff", den man auf keinen Fall akzeptieren werde. Die rechtlichen Schritte werde man daher bis zum Schluss verfolgen.

Allein: Woran sich Zeybekci genau stört, ist bislang unklar - ein konkreter Bericht wird nicht benannt. Womöglich fühlt er sich von der Bezeichnung, er sei der "treueste Kettenhund" von Staatspräsident Erdogan auf den Schlips getreten, den bild.de jüngst angesichts seiner Reise nach Deutschland gewählt hatte. Zeybekci machte hier Wahlkampf für die geplante Verfassungsänderung in der Türkei, zwei seiner Auftritte waren von den Behörden allerdings untersagt worden - was wiederum in der Türkei auf scharfe Kritik stieß. Erdogan ist in der Eskalationsstufe mittlerweile bei Nazi-Vergleichen angekommen.

Bei Springer wollte man sich zur Klage zunächst nicht weiter äußern - zumal es sich bislang auch nur um eine Ankündigung handelt. Man werde aber selbstverständlich prüfen, wenn juristisch gegen "Bild" vorgegangen werden solle.