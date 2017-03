Sat.1 holt "Let's dance"-Juror für Tier-Castingshow

© RTL / Robert Grieschek

Beim RTL-Hit "Let's dance" wird Jorge Gonzalez ab der kommenden Woche wieder Tanzleistungen beurteilen. Doch damit ist er offensichtlich nicht ausgelastet: Demnächst übernimmt er erstmals auch für Sat.1 einen Jury-Job.

Vor wenigen Wochen stellte Sat.1 eine Fortsetzung seiner vor einem Jahr im Sommerprogramm erfolgreich getesteten Show "Superpets" in Aussicht. Zur künftigen Besetzung der Jury äußerte sich der Sender allerdings noch nicht. Inzwischen steht allerdings fest, dass Sat.1 gleich zwei Umbesetzungen vornehmen wird, wenn die Suche nach neuen "Superpets" im Herbst in die zweite Runde geht.

Wie der Sender am Mittwoch bestätigte, bleibt Michelle Hunziker dem Format erhalten. Doch anstelle von Felix Neureuther und Lutz van der Horst sollen fortan Schauspieler Christoph Maria Herbst und Laufsteg-Trainer Jorge Gonzalez die Leistungen der Tiere beurteilen. Vor allem die Personalie von Gonzalez überrascht, schließlich sitzt er aktuell auch für die RTL-Show "Let's dance" in der Jury.

Moderiert wird "Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt" - wie das Format in Gänze heißt - erneut von Wayne Carpendale, der zusammen mit seiner Frau Annemarie demnächst auch in der neuen Talentshow "It's Showtime" zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Als Kommentator setzt Sat.1 bei den "Superpets" indes auf Ron Ringguth, der den zu RTL und Sky gewechselten Frank Buschmann ablösen wird. Um die Produktion der Sendung kümmert sich RedSeven Entertainment.

Die erste Ausgabe von "Superpets" hatten im vorigen Jahr rund zweieinhalb Millionen Zuschauer gesehen, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei guten 11,5 Prozent.