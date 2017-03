"Knallerkerle" mit Antoine Monot Jr. ab Mitte April

© Sat.1/Benedikt Müller

Nach den "Knallerfrauen" kommen nun die "Knallerkerle": Die bereits im vergangenen Jahr von Sat.1 angekündigte Sketch-Comedy mit Antoine Monot Jr. finden ab Mitte April ihren Weg auf die Bildschirme. Los geht’s an Karfreitag.

Die letzte neue Folge der "Knallerfrauen" hat Sat.1 im November 2015 gezeigt, seitdem gibt es nur Wiederholungen der Sketch-Comedy zu sehen. Und auch wenn von dem Format mit Martina Hill derzeit keine neuen Folgen angekündigt sind, so feiern schon in wenigen Wochen die "Knallerkerle" bei Sat.1 ihre Premiere. Das Format mit Antoine Monot Jr. hatte Sat.1 im August 2016 erstmals angekündigt.

Ab dem 14. April wird die Sketch-Comedy immer freitags ab 22:30 Uhr zu sehen sein. Insgesamt sechs Folgen der "Knallerkerle" wird Sat.1 zeigen. Das Startdatum ist durchaus ungewöhnlich, ist der 14. April doch Karfreitag. Die Quoten könnten beim Start aber durchaus gut ausfallen: Im Vorprogramm zeigt Sat.1 nämlich noch einmal "Fack Ju Göhte", der Film erreichte im vergangenen Oktober bei ProSieben mehr als sechs Millionen Zuschauer und 31,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

In der Ankündigung der "Knallerkerle" verspricht Sat.1, dass Antoine Monot Jr. die Welt in ihren verschiedenen Facetten "einfach mal durch Männeraugen" sieht und dabei kein Klischee auslassen wird. "In 'Knallerkerle' nehmen wir das klassische Männerbild ganz genau unter die Lupe und skizzieren die männlichen Eigenheiten und Urinstinkte liebevoll überspitzt. Zum Wohle der Frau. Oder zumindest nicht nur zum Wohle des Mannes. Auf jeden Fall mit viel Humor!", sagt Antoine Monot Jr. Produziert werden die "Knallerkerle" von Redseven Entertainment.