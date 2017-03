Knop und Petridou unterstützen Buschi bei Sky 1

© Sky Deutschland/API (c.) Michael Tinnefeld"

Frank Buschmann bekommt in seiner neuen Sky-Show "Eine Liga für sich" Unterstützung von Matze Knop und Panagiota Petridou. Beide werden die wechselnden Promi-Teams bei den ungewöhnlichen Sport-Fragen unterstützen.

Wenn Sky 1 am kommenden Montag die neue Sport-Comedyshow "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" ins Programm nimmt, dann werden die Zuschauer des Senders nicht nur Moderator Frank Buschmann zu Gesicht bekommen. Wie eine Sky-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, gehören Komiker Matze Knop und Auto-Expertin Panagiota Petridou ebenfalls zum festen Ensemble des von RedSeven Entertainment produzierten Formats. Erst kürzlich hatte Sky 1 angekündigt, auch Knops Bühnenprogramm ausstrahlen zu wollen (DWDL.de berichtete).

In "Eine Liga für sich" werden er und Petridou nun Teil der beiden Promi-Teams sein, die in drei Runden mehr oder weniger verrückte Fragen rund um die Welt des Sports zu beantworten haben. In der ersten Folge, die Sky 1 am kommenden Montag um 20:15 Uhr ausstrahlen wird, fungieren Stefan Kretzschmar und Stefan Effenberg als Team-Kapitäne, darüber hinaus werden auch Jessica Kastrop und Peter Neururer mit dabei sein. "Ich bin eine Frohnatur und lache gerne und oft. Deswegen macht mir 'Eine Liga für sich' auch so viel Spaß", sagt Frank Buschmann über das Format. "Außerdem entwickeln die Kandidaten wie Stefan Effenberg und Kretzsche während der Show jede Menge Ehrgeiz."

Bei der Show handelt es sich um die Adaption des britischen Formats "A League of their Own", das schon seit vielen Jahren vom aus "Carpool Karaoke" bekannten James Corden moderiert wird. Die Fußstapfen, in die Buschmann tritt, sind also durchaus groß. Doch Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland, glaubt an seinen prominenten Neuzugang. "Frank Buschmann verbindet auf einmalige Art und Weise Sport mit Unterhaltung. Sky und Buschi - das passt einfach", sagt er.

Vom Sommer an wird Frank Buschmann außerdem auch als Fußball-Kommentator für Sky tätig sein. Bei RTL sind darüber hinaus neben "Ninja Warrior Germany" weitere Unterhaltungs-Formate mit dem Sport-Experten geplant, der in den vergangenen Jahren vorwiegend für ProSiebenSat.1 tätig war.