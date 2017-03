RTL schickt Ludowig nach "Let's dance" aufs Parkett

© RTL/Frank Fastner

Die ersten Folgen der neuen Staffel von "Let's dance" dauern erneut bis Mitternacht - wenn nach dem Ausscheiden der ersten Kandidaten aber schon früher Schluss ist, darf bei RTL Frauke Ludowig mit einem "Exclusiv Spezial" auf Sendung gehen.

Am Freitag kommender Woche geht "Let's dance" bereits in die zehnte Staffel - und zum ersten Mal bekommt die Show-Reihe nun gewissermaßen ein begleitendes Format. Ab dem 21. April, wenn die Folgen nach dem Ausscheiden der ersten Kandidaten nicht mehr bis Mitternacht dauern, sondern bereits gegen 23:15 Uhr auf Sendung gehen, schickt RTL in diesem Jahr "Exclusiv Spezial" auf Sendung.

Frauke Ludowig meldet sich dann live vom Show-Parkett. Sie trifft dort sowohl auf die Kandidaten als auch auf die Juroren der Show und wird noch einmal Höhen und Tiefen der gerade zu Ende gegangenen Sendung Revue passieren lassen. Darüber hinaus verspricht RTL auch weitere prominente Talkgäste wie etwa die Vorjahresgewinnerin Victoria Swarovski, auch Sarah Lombardi, Maite Kelly, Paul Jahnke, Uli Potofski, Marc Terenzi, Alexander Keen, Carmen Geiss, Cora Schumacher und Jenny Elvers-Elbertzhagen. Einige Ex-Kandidaten wollen in der Sendung der Jury sogar nochmal beweisen, dass sie doch nicht so schlecht sind, wie es einst wirkte - so darf etwa Katja Burkhard versuchen, sich nach der "Hip-Hop-Schande" zu rehabilitieren.

Frauke Ludowig: "Das wird eine absolut unterhaltsame und spannende Show. Ich wage keine Prognose, wer am Ende das rechte Taktgefühl beweisen wird, um schließlich von Daniel Hartwich und Sylvie Meis als Gewinner verkündet zu werden. Ich kann aber versprechen, dass wir viele exklusive Einblicke, die der Zuschauer während der Show garantiert nicht gesehen hat, bieten werden."