Nächste "Chicago"-Serie startet zunächst im Pay-TV

Auf "P.D.", "Fire" und "Med" folgt demnächst "Justice": Der neueste Ableger der "Chicago"-Serienreihe, in dem um die Judikative geht, wird seine deutsche Premiere im Mai zunächst im Pay-TV feiern. Der Universal Channel nannte jetzt den Starttermin.

Neuer Stoff für alle deutschen Fans des "Chicago"-Franchises: Wie NBCUniversal bekanntgegeben hat, wird der neueste Ableger "Chicago Justice" ab dem 9. Mai jeweils dienstags um 21:00 Uhr auf dem Universal Channel zu sehen sein, wo auch schon die anderen "Chicaho"-Serien beheimatet sind. Der Pay-TV-Sender bietet wie üblich die Originalton-Option an. Nach "P.D.", "Fire" und "Med" dreht sich in "Chicago Justice" alles um die verschiedenen Institutionen des Gerichtssystems in den Vereinigten Staaten.

Die erste Folge, die hierzulande ausgestrahlt wird, ist streng genommen übrigens die zweite Episode, die in den USA zu sehen war. Das liegt daran, dass die Auftaktepisode in den USA durch ein Crossover mit "Chicago Fire" eingeleitet wurde. In Deutschland soll diese Folge zu späterem Zeitpunkt, nämlich im Juni, zu sehen sein. Im Grunde möchte man damit Spoiler vermeiden und die Story besser einleiten.

Im Zentrum steht der Staatsanwalt Peter Stone (Philip Winchester), Sohn des New York City Staatsanwaltes Ben Stone aus "Law & Order". Stone und seine Topermittler um Antonio Dawson (Jon Seda) verhandeln knifflige Fälle, bei denen Gerechtigkeit ein dehnbarer Begriff und eine Unterteilung in Recht und Unrecht schwer zu bewerkstelligen ist: Als Detective Roman (Brian Geraghty) von einem Unbekannten während dem Dienst angeschossen wird, verfolgt Detective Burgess (Marina Squerciati) den Täter und schießt einen jungen Mann nieder, der scheinbar nichts mit dem Vorfall zu tun hat. Mit dieser Handlung löst sie einen Aufstand in New York City aus, denn die Bürger glauben, dass nur aufgrund seiner Hautfarbe auf ihn geschossen wurde.

Dick Wolf, der Schöpfer der Welt von "Chicago", führte die neuen Hauptfiguren von "Chicago Justice" in seiner typischen Manier bereits in anderen Serie seines Kosmos ein, beispielsweise in "Chicago P.D.". Dort war unter anderem die stellvertretende Staatsanwältin ASA Dana Shelby (Maureen Sebastian) zu sehen. Für die neueste Wolf-Kreation wäre es also von Vorteil, bereits die anderen Franchise-Vertreter gesehen zu haben. Auch in Hinsicht für die Zukunft wäre das nicht schlecht, da der Showrunner außerdem ankündigte, längst eine Idee für eine fünfte "Chicago"-Serie zu haben.