Neues funk-Format hilft Schülern beim Lernen

Ab dem 14. März geht bei funk das neue Format "musstewissen" auf Sendung. In Erklärvideos zu dem Themen Mathematik, Deutsch, Geschichte, Physik und Chemie will man Schülern das Lernen einfacher machen.

Neben Musikvideos, Schminktipps und Game-Tutorials gibt es bei Youtube auch einen großen Wissensbereich. Darin will nun auch funk stärker agieren und startet bereits am 14. März mit "musstewissen" ein neues Format, das sich explizit an Schüler richtet. Die Macher erklären den Schülern darin alles, was sie für Klausuren, Referate und Hausarbeiten wissen müssen. So gibt es Videos zu den Bereichen Mathematik, Deutsch, Geschichte, Physik und Chemie.

Für die verschiedenen Fächer soll es ein neues Lernvideo pro Woche geben, auf Facebook und Instagram finden die Schüler "Spickzettel und spannende Fakten", wie es funk in einer Pressemitteilung nennt. Die Videos gehen immer um 13 Uhr online und damit rechtzeitig zum Schulschluss und für die anstehenden Hausaufgaben. Die Inhalte der Videos sollen auf die Lehrpläne der Bundesländer und auf die verschiedenen Schulformen abgestimmt sein. Los geht’s mit der achten Klasse.

Die Videos zu den verschiedenen Fächern starten allerdings nicht zeitgleich. Dienstags ist ab dem 14. März immer Lisa Ruhfus zu sehen, die sich um das Fach Deutsch kümmert. Einen Tag später startet Mai-Thi Nguyen-Kim mit Chemie und am 16. März folgt immer freitags Mirko Drotschmann ("logo!") mit Geschichte. Die Themen Physik (28. April, mit Simon Weßel-Therhorn und Eduard Flemmer) und Mathematik (15. Mai, mit Nicole Valenzuela) starten mit etwas Verspätung. Alle Youtuber haben das jeweilige Fach studiert oder sind auch ohne Studium Experten auf dem Gebiet.