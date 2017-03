Zattoo wird nicht mehr von SevenOne vermarktet

© Zattoo

Zattoo stellt seine Vermarktung neu auf und setzt künftig verstärkt auf Programmatic Advertising. Die bisherige Partnerschaft mit SevenOne Media hat man Ende des letzten Monats beendet.

Zattoo versucht's stärker auf eigene Faust: Ende Februar wurde die Vermarktungspartnerschaft mit SevenOne Media beendet, stattdessen will man sich nun stärker eigenständig vermarkten und setzt dabei vor allem auf programmatische Werbebuchungen.

"Wir möchten für unsere Nutzer nicht nur das Fernsehen persönlicher machen, sondern auch das dazugehörige Werbeerlebnis", erklärt Oliver Knappmann, Chief Sales Officer. "Wir sehen in Programmatic Advertising die Zukunft. Werbetreibende Unternehmen können so ihre Mediabudgets viel zielgerichteter und effizienter einsetzen." Für die Zweitvermarktung sucht man aber dennoch wieder nach einem Partner, aktuell befinde man sich mit mehreren möglichen Partnern in Gesprächen.