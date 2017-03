ORF-Experte darf Politiker nicht als "plemplem" bezeichnen

© Screenshot ORF

Frank Stronach ist ganz offiziell nicht "plemplem". Zumindest darf ein ORF-Experte den Milliardär so nicht bezeichnen, das hat nun die österreichische Medienbehörde entschieden. Der ORF prüft, ob man gegen die Entscheidung vorgeht.

Mit Frank Stronach ist das so eine Sache. Der österreichisch-kanadische Milliardär begann vor wenigen Jahren, sich intensiv in die Politik einzumischen und gründete die Partei Team Stronach, die tatsächlich auf Anhieb in den österreichischen Nationalrat einzog. Viele Querelen und Skandälchen später hat sich Stronach selbst aus dem aktiven Tagesgeschäft zurückgezogen, seine Partei ist in den Umfragen längst abgestürzt. Beim traditionellen "Sommergespräch" des ORF war er im vergangenen Jahr dennoch zu Gast. Sein skurriler Auftritt dort sorgte im Anschluss für viel Gesprächsstoff in unserem Nachbarland.

ORF-Politexperte Peter Filzmaier (Foto), der nach Wahlen oder wichtigen Interviews stets die Geschehnisse in der Nachrichtensendung "ZiB 2" kommentiert, fasste den Auftritt Stronachs im Anschluss so zusammen: "Ich fühle mich ehrlich besorgt, eher hilflos, denn einerseits würde ich gerne die Parteimitglieder des Team Stronach an einen Lügendetektor anschließen, um herauszufinden, ob sie sich das denken, was vielleicht auch die Kürzestanalyse mancher Zuseher ist, in drei Worten nämlich: Er ist plemplem." Das stieß Stronach sauer auf und er wandte sich kurz darauf an die Medienbehörde KommAustria.

Die hat den Fall nun geprüft und tatsächlich entschieden: Frank Stronach ist nicht plemplem. Er darf zumindest nicht so bezeichnet werden. Der ORF habe hier das Objektivitätsgebot und das Gebot sachlicher Kommentare verletzt, urteilte die Behörde. Der ORF will nun überprüfen, ob man gegen die Entscheidung vorgehen werde. Falls nicht, muss der Sender den Spruch der KommAustria innerhalb der nächsten sechs Wochen im Rahmen der "ZiB 2" verlesen. Robert Lugar, Klubobmann des Team Stronach, kritisierte den ORF in einer Stellungnahme und sagte: "Leider lässt der ORF immer wieder durch tendenziöse Berichterstattung Ausgewogenheit und Objektivität vermissen."