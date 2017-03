Betrüger gibt sich mehrfach als "Cobra 11"-Macher aus

© action concept

Bei action concept vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht der Name Karsten Dellhofen die Runde macht. Seit Wochen gibt sich ein Unbekannter als Mann aus, der gefälschte Arbeitsverträge vermittelt oder Bestellungen im Namen der Produktionsfirma aufgibt.

In diesem Fall braucht es mehr als die Autobahnpolizei von "Alarm für Cobra 11": Die Produktionsfirma action concept, die seit vielen Jahren hinter dem RTL-Dauerbrenner steht, hat darauf hingewiesen, dass derzeit ein Betrüger den Firmennamen für illegale Machenschaften nutzt. Alles begann demnach vor einigen Wochen, als sich eine Frau bei action concept mit einem angeblichen Arbeitsvertrag der Firma meldete.

Der Vertrag, für den die Frau eine Festanstellung gekündigt hatte, erwies sich schnell als Fälschlung. Sie berichtete den Mitarbeitern, dass ihr ein Mann namens "Karsten Dellhofen" erzählt habe, er sei Schauspieler bei der Produktion und könne ihr auf diese Weise einen Job vermitteln. Tatsächlich behauptet ein Karsten Dellhofen auf Facebook, er sei Stuntman bei action concept, obwohl die Produktionsfirma versichert, den Namen des Mannes bis dato noch nie gehört zu haben.

Inzwischen hat action concept Anzeige erstattet - erledigt ist der Fall damit aber noch nicht. Mittlerweile vergeht nämlich offenbar kaum ein Tag, ohne dass eine Nachfrage zu dem angeblichen Mitarbeiter von außen kommt. Dabei geht es nicht nur um Menschen, denen er angeblich Arbeitsverträge mit der Firma vermitteln will, sondern auch um Bestellungen im Namen von action concept oder "Cobra 11"-Hauptdarstellern. Ein Ausrüster von Security-Equipment fragte sich etwa, ob es seine Richtigkeit habe, dass eine von "Dellhofen" für das Unternehmen bestellte Ausrüstung an dessen private Packstation geschickt werden soll. Später fragte ein Kölner Hotel nach, ob für eine Buchung für die "Alarm für Cobra 11"-Hauptdarsteller, die Dellhofen bei ihnen gemacht habe, nicht wie branchenüblich eine Kostenübernahme gestellt werden soll.

Die Bestellungen und Buchungen seien mit verschiedenen über Emails von der Domain @actionconcepthuerth.com getätigt worden, die nichts mit der Produktionsfirma zu tun hat. Eine Person habe sich die Domain gesichert - laut Aussage des Providers jedoch ohne die Rechnungen dafür zu bezahlen. In diesem Zusammenhang erstattete action concept die nächste Anzeige - gegen Unbekannt. "Ich rate allen Betroffenen dringend, selbst Anzeige zu erstatten - und im Zweifel doch bei uns in der Firma anzurufen, um sich die Echtheit einer Bestellung oder eines Vertrages bestätigen zu lassen", so action-concept-Geschäftsführer Hermann Joha.

Zugleich versichert der Produzent, dass ein Karsten Dellhofen "weder aktuell, noch war er zu irgendeinem Zeitpunkt Mitarbeiter meiner Firma" war. "Jegliche Bestellung oder andere Kommunikation, die von einer Emailadresse mit @actionconcepthuerth.com kommt, ist mit Sicherheit ein Fake", so Joha weiter.

Beendet ist der Fall also noch nicht - und er nimmt sogar immer seltsamere Formen an. So seien kürzlich in Presseportalen und einer Zeitung Artikel erschienen, in denen behauptet wurde, Karsten Dellhofen sei neuer Hauptdarsteller von "Alarm für Cobra 11" und habe ein Kind mit einer der Hauptdarstellerinnen. "Die Betreffende hatte bisher noch nicht einmal den Namen gehört, geschweige denn ein Kind bekommen", stellte die Produktionsfirma klar und konnte zusammen mit RTL inzwischen auch die meisten der falschen Artikel wieder löschen lassen.