Endemol Shine verkauft "Superhirn" in weitere Länder

Beim ZDF war der Neuauflage von "Deutschlands Superhirn" im vergangenen Jahr kein Quotenglück beschieden, dafür läuft die Auslandsvermarktung weiter gut. Endemol Shine hat das Format nun in drei weitere Länder verkauft.

Das international als "The Brain" vermarktete Format "Deutschlands Superhirn" wird in den kommenden Monaten in drei weiteren Ländern auf Sendung gehen. In Polen wird Endemol Shine Poland acht Sendungen für die Primetime produzieren, in Kroatien und Seriben produziert Emotion eine länderübergreifende Balkan-Version für RTL und PRVA. In Russland hat Rossiya 1 unterdessen nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr eine zweite Staffel bestellt.

Insgesamt hat es das Format, das von Jörg Pilawa, Endemol Shine Germany und dem ZDF gemeinsam entwickelt worden war, damit schon in elf Länder geschafft. Zuletzt wurde eine portugiesische Version für RTP1 produziert, auch in Spanien, Italien, Frankreich, Brasilien, China und in den USA wurden lokale Versionen ausgestrahlt.

Marcus Wolter, CEO Endemol Shine Germany: "Bei ‚The Brain‘ sind Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten die Stars. Die Faszination, welche Leistung das menschliche Gehirn erbringen kann, steht im Mittelpunkt. Wir freuen uns sehr über die Superhirn-Weltreise."

Seine Premiere feierte "Deutschlands Superhirn" einst 2011 im ZDF, 2012 und 2013 gab es weitere Ausgaben mit Jörg Pilawa, zuletzt sogar eine Kinder-Version. Nach seinem Wechsel zur ARD verschwand "Deutschlands Superhirn" zunächst vom Bildschirm. Im vergangenen Jahr versuchte sich das ZDF dann an einer Neuauflage, die von Steven Gätjen präsentiert wurde, allerdings nicht an die alten Erfolge anknüpfen konnte.