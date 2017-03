Bauer startet Kooperation mit schlager.de

© Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist im Print-Bereich mit Schlager-Themen erfolgreich - im Web bot man Schlager-Fans bislang allerdings keine Heimat. Nun behilft man sich mit einer umfassenden Kooperation mit schlager.de

Die Bauer Media Group und Schlager.de machen künftig gemeinsame Sache und wollen gemeinsam "die größte Schlagerplattform für Künstler, Fans und die Branche" aufbauen. Während die Bauer Media Group unter anderem mit der "Neuen Post" im Print-Bereich Schlager-Themen aufgreift und mit "Mein Star des Jahres" sogar eine eigene Preisverleihung betreibt, im Web bislang aber damit kaum präsent ist, ist Schlager.de nach eigenen Angaben das führende Internet-Portal zum Thema.

"Wir freuen uns, unsere Expertise und unser Engagement in die Kooperation mit Schlager.de einzubringen, und hiermit den Grundstein für die größte Schlager-Plattform zu legen, von der Künstler wie Fans gleichermaßen profitieren werden", sagt Ingo Klinge, Verlagsgeschäftsführer der Bauer Women KG. "Gemeinsam mit der Bauer Media Group, einem Experten in diesem Genre, wollen wir nun die Auflagen und Reichweiten unserer redaktionellen Angebote weiter steigern und unsere Position als Marktführer weiter ausbauen. Dies ist ein erster Schritt einer umfangreichen Expansionsstrategie von Schlager.de in 2017", erklärt Gregor Nebel, Geschäftsführer von Schlager.de, zur Kooperation.