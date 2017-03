"Living at Home" bekommt Rezepte-Ableger

© G+J

Gruner + Jahr bringt von seinem Magazin "Living at Home" künftig vier Mal jährlich einen Ableger an den Kiosk, der die "Lieblingsrezepte" der Redaktion bündeln soll. Damit positioniert man die Marke erstmals auch im Food-Segment.

Mit dem "Ideenbuch" und dem "Spezial Gäste & Fest" hat "Living at Home" bereits zwei Line-Extensions bekommen, nun gibt's einen dritten Ableger: Am kommenden Mittwoch erscheint erstmals "Living at Home Lieblingsrezepte". Vier Mal im Jahr gibt's somit künftig eine Sammlung mit Rezepten. Während die Marke eigentlich im Bereich Wohnen zu Hause ist, positioniert sie sich nun also erstmals auch im Food-Bereich. 4,90 Euro kostet das Heft, 70.000 Exemplare lässt G+J drucken.

Zielgruppe sind "an berufstätige Frauen, die entspannt kochen, aber dafür nicht viel Zeit aufwenden möchten", so der Verlag. Dementsprechend sollen die Rezepte schnell und einfach nachzukochen sein, eine klare Struktur und kleine grafische Elemente zu Zubereitungsdauer, Personenzahl und vegetarisch/mit Fleisch sollen für eine schnelle Übersicht sorgen. Neben Rezepten gibt's noch Tipps zur Vorratsplanung und die Rubrik "Warenkunde" mit "saisonalem Hintergrundwissen".

Chefredakteurin Sinja Schütte: "Unsere Rezepte sind bei den 'Living-at-Home'-Leserinnen äußerst beliebt. Jetzt endlich präsentieren wir unsere Lieblingsrezepte separat in einem Magazin, das klein, kompakt und mit viel Liebe zum Detail zum Nachkochen einlädt. Wir möchten die Leserinnen anregen, das Magazin durch eigene Ideen und ganz persönliche Einträge wie ein Kochbuch zu nutzen und immer wieder zur Hand zu nehmen. Dafür haben wir auf den Rezeptseiten und auf ganzen Doppelseiten viel Platz für Notizen gelassen."