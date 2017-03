Trotz Spannungen: Russland nimmt am ESC teil

© EBU

Trotz der weiter angespannten politischen Lage nach der Annexion der Krim durch Russland wird Russland eine Vertreterin zum diesjährigen Eurovision Song Contest in die Ukraine schicken, wie der halbstaatliche Sender Perwy Kanal nun bekannt gab.

Seit gestern abend ist klar: Russland wird den Eurovision Song Contest in der Ukraine nicht boykottieren, sondern mit einem eigenen Beitrag teilnehmen. In den letzten Wochen und Monate gab es Spekulationen über eine Absage aus Moskau: Seit der Besetzung und Annexion der Krim durch Russland herrschen zwischen beiden Ländern starke Spannungen, immer wieder kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen. Einige russische Künstler haben Auftrittsverbot in der Ukraine.

Nun teilte der halbstaatliche russische Sender Perwy Kanal aber mit, dass Julia Samoylova für Russland beim ESC in Kiew mit dem Song "Flame is Burning" antreten wird. Einen öffentlichen Vorentscheid gab es nicht, die Entscheidung wurde intern getroffen. Samoylova hat Wettbewerbs-Erfahrung: 2013 hatte sie bei der russischen Version der Castingshow "The X Factor" das Finale erreicht, 2014 sang sie bei der Eröffnung der Paralympischen Winterspiele in Sotschi. Beim ESC tritt sie für Russland nun im zweiten Halbfinale am 11. Mai an, das Finale findet dann am 13. Mai statt.