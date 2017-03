ZDF lässt Scheel unter freiem Himmel schlafen

© ZDF/Salim Butt

Das ZDF hat mit den Dreharbeiten für ein neues Abenteuerformat begonnen. In "Draußen schlafen - Der Bettkampf" übernachtet Moderator Tommy Scheel mit zwei Jugendlichen unter freiem Himmel - dazu gibt es ortstypisches Wissen.

Tommy Scheel bekommt ein neues Format im ZDF: In der Sendung "Draußen schlafen - Der Bettkampf" übernachtet der Moderator mit zwei Jugendlichen unter freiem Himmel. Die Dreharbeiten für die Sendung haben jetzt am Silvretta-Stausee in Österreich begonnen, noch in diesem Jahr sollen die acht Folgen zu sehen sein. Einen Sendetermin gibt es allerdings noch nicht.

In "Draußen schlafen - Der Bettkampf" übernachtet Scheel mit den Jugendlichen an ungewöhnlichen Orten, etwa in einem Fußball-Stadion, in einer Baumkrone oder auf einem Floß. Die zwei Jugendlichen müssen vor der Übernachtung in einem Wettkampf um das gemütliche Bett kämpfen. Der Verlierer schläft ortstypisch und unbequem, etwa auf einer Skipiste. Auch in der Nacht gibt es einen Wettkampf um das bequeme Bett. Auf spielerische Weise soll den Zuschauern zudem ortstypisches Wissen vermittelt werden. Das Format basiert auf einer Konzeptidee der Visual Bridges AG.