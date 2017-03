Burda-Tochter übernimmt Kindermagazine von Bauer

© Bauer

"Bummi", "Bussi Bär" und "Lissy" wechseln den Eigentümer: Der Pabel-Moewig Verlag, ein Tochterunternehmen der Bauer Media Group, verkauft die Titel an die Blue Ocean Entertainment AG, die wiederum zu Hubert Burda Media gehört.

Die Bauer Media Group hat sich dazu entschlossen, seine Kindermagazine "Bummi", "Bussi Bär" und "Lissy" zu verkaufen und ist dabei bei Hubert Burda Media auf einen interessierten Käufer gestoßen. Konkret übernimmt die Burda-Tochter Blue Ocean Entertainment die drei Titel von der Bauer-Tochter Pabel-Moewig Verlag KG. Das haben die beteiligten Unternehmen nun in einer Pressemitteilung bestätigt. Das Kartellamt muss dem Deal noch zustimmen, über den Kaufpreis machen die Unternehmen keine Angaben.

Die Übernahme erfolgt zum 5. Juni 2017, die ersten Ausgaben unter dem neuen Eigentümer sollen dann noch im sechsten Monat des Jahres erscheinen. Pabel-Moewig zieht sich mit dem Verkauf aus dem Kindermarkt zurück und will sich stattdessen lieber auf die "Weiterentwicklung" seiner Frauenzeitschriften konzentrieren. Im Verlag erscheinen unter anderem die Klatschblätter "Freizeitwoche", "Woche Heute" und "Schöne Woche".

Sigrun Kaiser, Vorstandsvorsitzende von Blue Ocean Entertainment, sagt: "Wir heißen 'Bussi Bär', 'Bummi' und 'Lissy' herzlich in unserem Verlag willkommen. Alle drei Magazine sind spannende Ergänzungen unseres vielfältigen Portfolios und passen perfekt zu unserem Haus. Kaufmännische wie inhaltliche Investitionen in Traditionsmarken sind uns als Unternehmen seit jeher ein wichtiges Anliegen, das wir mit großem Erfolg verfolgen." Man übernehme drei "gesunde Titel" mit viel Potenzial, so Kaiser weiter.