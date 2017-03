Graf Yoster gibt sich im BR nochmal die Ehre

© BR

Der Bayerische Rundfunk hat tief im Archiv gekramt und ist dabei auf die Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" gestoßen. 50 Jahre nach der Erstausstrahlung ist der adelige Detektiv bald nochmal bei seinen Ermittlungen zu beobachten.

Am 15. September 1967 feierte die deutsch-französische Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" ihren Einstand im deutschen Fernsehen. Zehn Jahre lang ermittelte fortan Lukas Ammann in der Titelrolle mit Wolfang Völz als jungem Chauffeur Johann an seiner Seite. Diesen Ferneh-Klassiker gibt's demnächst nochmal im BR Fernsehen zu sehen: Ab dem 22. April zeigt der BR immer samstags ab 23:30 Uhr 36 der insgesamt über 60 Folgen im Doppelpack.

Dann wird Johann also wieder mit seinem Rolls Royce 25/30 hp mit dem Kennzeichen M-Y 001 im Hochschloss Pähl bei Weilheim vorfahren. Graf Yoster schreibt in der Serie selbst Krimis, wird immer wieder aber auch in echte Verbrechen hineingezogen, die er - stets die Contenance behaltend - elegant und mit Humor löst. Gastauftritte in Episodenrollen haben im Lauf der Serie u.a. Klaus Schwarzkopf, Helmut Fischer oder Klausjürgen Wussow. Der gebürtige Schweizer Schauspieler Lukas Ammann, der den adeligen Ermittler spielt, lebt heute in München und ist 104 Jahre alt.