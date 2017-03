"Lokalzeit": Erstmals ein Siegener in Siegen

© WDR

Stefan Fuckert übernimmt in dieser Woche erstmals die Moderation der "Lokalzeit Südwestfalen", die aus dem WDR-Studio Siegen kommt. Damit moderiert erstmals ein Siegener die in Siegen produzierte "Lokalzeit".

Am 16. März stößt Stefan Fuckert als neuer Moderator zum Team der "WDR Lokalzeit Südwestfalen", die aus dem WDR-Studio in Siegen kommt. Damit ist es ein Heimspiel: Fuckert wurde in Siegen geboren und ist dort auch aufgewachsen. "Ich möchte für unsere treuen Zuschauer ein authentisches Gesicht sein. Ein Moderator, der aus der Region kommt, die Mentalität kennt, schätzt und versteht, weil er selbst ein Südwestfale ist", so Fuckert.

Beate Schmies, Leiterin des WDR-Studios Siegen: "Ich freue mich, dass wir nach den beiden Sauerländerinnen Michaela Padberg und Anne Willmes nun wieder ein Talent aus unserer Region fördern können. Mit Stefan Fuckert moderiert erstmals ein Siegener die Lokalzeit." Fuckert war bislang vor allem im Sport-Bereich zuhause: Für 1Live, WDR 2 und "Sport im Westen" im WDR Fernsehen sowie als Kolumnist für sportschau.de berichtete er bereits über Sport-Veranstaltungen in NRW. Die Stimme Fuckerts kennen viele aber womöglich auch von RTL: Dort trat er 2015 die Nachfolge von Tobias Drews als Kommentator für Box-Kämpfe an.