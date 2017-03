Olaf Schubert macht im Ersten künftig Mut

© MDR/Andreas Wünschirs

Als Nachfolger für "Olaf verbessert die Welt" startet Ende April startet nun das neue Format mit Olaf Schubert: "Olaf macht Mut". An seiner Seite steht Julius Fischer, der seinen "Redaktionsleiter" spielt und mit dem er sich hitzige Wortgefechte liefern soll

Drei Staffeln lang verbesserte Olaf Schubert die Welt, nun ist es Zeit für eine neue Mission: Am 27. April feiert sein neues Format "Olaf macht Mut - Die Schubert-Show!" ihre Premiere im Ersten. Sie läuft anders als bislang "Olaf verbessert die Welt" aber erst auf dem späteren der beiden Humor-Sendeplätze im Ersten, also donnerstags um 23:30 Uhr.

An der Seite von Olaf Schubert steht Julius Fischer, Slam Poet und Musiker, der in der Sendung seinen "Redaktionsleiter" gibt. Die Macher versprechen nicht nur hitzige Wortgefechte zwischen den Beiden, sondern dazu noch "wohltuend unpassende Gäste" wie Chris Tall und SXTN, "rumpelige Musik" und "feinste Comedy". Auch eine Band ist im Studio. Alles zusammen ergebe jedenfalls ein "ganz großes Brimbamborium".

Trotzdem soll vor allem Olaf Schubert im Mittelpunkt stehen - schließlich ist es ja auch "Die Schubert-Show!", wie der Untertitel mit Ausrufezeichen verheißt. In jeder Sendung wird es vier Einspielfilme geben, in denen Schubert in die Zukunft oder Vergangenheit reist, um dort beispielsweise als Psychiater Lehrer oder Skinheads in den Wahnsinn zu treiben, bei der Schöpfung Gott einen besseren Plan unterzujubeln oder auf der Straße Bedürftige zu umarmen.