RTL II verkuppelt Wirte und hilft Bauherren

Während man sich bei RTL ums Liebesglück der Bauern sorgt, nimmt RTL II Wirte unter seine Fittiche. Brigitte Nielsen beginnt nach Ostern mit der Kuppelei. Schon zwei Wochen vorher kehren "Die Bauretter" aus einer längeren Pause zurück.

Das nächste Dating-Format bei RTL II steht vor der Tür: Während man sich derzeit in "All Inclusive" um Alleinerziehende kümmert, steht nach Ostern das Liebesleben von Gastronomen im Mittelpunkt - die es angesichts ausufernder Arbeitszeiten auch häufig nicht leicht haben, einen Partner zu finden. Brigitte Nielsen will im neuen Format "Wirt sucht Liebe", das ab dem 24. April immer montags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird, Abhilfe schaffen.

Im August vergangenen Jahres waren die fünf Wirte bereits vorgestellt worden, aus allen Bewerbungen konnten sie sich dann ihre potentielle Traumfrau aussuchen, die dann eine Woche mit ihrem Wirt verbringt. Dabei müssen die Damen nicht nur das Herz der Männer erobern, sondern auch ihre Talente hinter der Theke unter Beweis stellen. Im Anschluss gibt's dann übrigens auch wieder neue Folgen von "Traumfrau gesucht" zu sehen.

Schon zwei Wochen früher, am Dienstag, 11. April, melden sich "Die Bauretter" um 22:15 Uhr nach einer langen Pause im Programm zurück - die letzten neuen Folgen gab's zuvor 2015 zu sehen. Nun greifen der Architekt John Kosmalla und die Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger wieder Bauherren unter die Arme, bei denen das Vorhaben von den eigenen vier Wänden vom Traum- zum Alptraum mutierte, sei es durch Pfusch am Bau, unvorhergesehene Kosten oder unzuverlässige Dienstleister. Die beiden geben praktische Tipps, wie sich Probleme beim Hausbau vermeiden und lösen lassen.